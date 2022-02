Tigre reencontra Botafogo mirando a classificação

Dérek Bittencourt

27/02/2022



O São Bernardo FC reencontra hoje o Botafogo de Ribeirão Preto, rival na final da Copa Paulista de 2021, vencida pelo Tigre. O duelo, que acontece a partir das 20h30, no Estádio Santa Cruz, desta vez é válido pelo Campeonato Paulista, torneio no qual o time do Grande ABC lidera o Grupo B com 14 pontos.

"Somos muito competitivos e estamos buscando a classificação. Este é um grupo de homens, que quer objetivos grandes. Claro que a primeira meta era não cair, mas agora é aumentar o nível de concentração, com os pés no chão, para classificar", declarou o técnico Márcio Zanardi, que projetou o reencontro. "O que fizemos lá atrás fica para a história. Vamos respeitando o Botafogo, que é muito bem treinado, mas vamos para impor nosso jogo, em busca dos três pontos."

Apesar da condição favorável, o treinador disse que usou o período de oito dias desde o último jogo para arrumar algumas situações. "Todo treinador sonha com uma semana cheia para corrigir, trabalhar o que precisa melhorar, recuperar os atletas,ajustarosdefeitose também o que a gente vinha fazendo com qualidade", explicou.