O poder do bom senso

Ponderação é qualidade de quem tem bom senso, prudência, tino e que não acarreta nenhum prejuízo a quem a pratica. Durante muitos anos, foi imposta ao Partido da Social Democracia Brasileira a pecha de ser sigla que sempre permaneceu ‘em cima do muro’. Se, por vezes, essa imagem significou não assumir uma posição, a realidade mostrou que não se trata de indecisão, mas de posicionamento mais pragmático, realista. Trata-se de grupo que pondera antes de decidir. Foi assim que nos posicionamos na esfera federal, como de sustentação aos governos Itamar Franco, Fernando Henrique e Michel Temer e de oposição às outras presidências. Não uma oposição histérica ou radical. Exercemos crítica programática e ponderada. Formamos grupo que prefere o consenso aos extremismos que têm caracterizado esse início do novo século.

Somos formados por pessoas que, na maioria esmagadora das vezes, opta pelo caminho da conciliação, o que nos permite praticar outras características além da ponderação, como a empatia e a reflexão.

Preferimos nos colocar no lugar do outro para tentar entender e buscar soluções compartilhadas. Mesmo que não tenhamos sucesso em todos os casos, julgamos importante considerar e respeitar como nossos adversários, aliados, compatriotas, filiados e munícipes se sentem em relação a determinado tema, avaliando desta forma possibilidades de posicionamento que, indubitavelmente, nos conduzem a soluções conciliatórias. Foi dessa maneira que o partido conquistou o comando de tantas prefeituras, e é assim que, por tantos anos, conduzimos o governo do Estado de São Paulo. É desta forma que os gestores do PSDB têm conduzido seus mandatos nas cidades do nosso Grande ABC e enfrentado, com sucesso, os desafios que se apresentam.

Hoje, diante da escalada de radicalismos, diante da possibilidade de expansão de conflitos bélicos, diante da necessidade de cooperação global para soluções de problemas que atingem a todos, tais como a pandemia, reflexos no clima e o novo modelo econômico mundial, o consenso e o bom senso são mais do que necessários, são imprescindíveis.</CW> Nesse contexto, o PSDB tem muito o que oferecer, uma vez que nossos quadros foram talhados em obediência a esses princípios. A despeito de divergências internas e avessos aos estereótipos que tentam enquadrar os tucanos, nossos membros optam pela linha do meio, na qual o interesse do maior número de pessoas é contemplado. Optam, às vezes, por ceder, mas com a intenção de que sempre haja avanços. Optam pelo poder do bom senso, que esperamos que prevaleça não só em nosso País, mas também no mundo.

Edson Salvo Melo é presidente do PSDB de Santo André e superintendente da Unidade de Comunicação e Eventos da Prefeitura de Santo André.

Palavra do leitor

Voto delas

Concordo em tudo o que disse a leitora Márcia Garcia (Voto feminino, dia 23). Exatamente isso, se nos unirmos somos capazes de defenestrar Bolsonaro, fazê-lo desaparecer do cenário político do Brasil. Nosso voto será determinante para mudarmos o rumo do País. Chega de ter governo que joga contra a população o tempo todo, que é o que faz esse senhor desde o dia em que assumiu cargo para o qual jamais esteve preparado. Permita-me repetir trechos de sua fala, que é para que todas nós possamos mentalizar e praticar nas próximas eleições: ‘O voto feminino será decisivo para definir o futuro político do nosso País’.

Suzelaine Morgado

São Caetano

Passagem

Moradores de Mauá, marquem bem o nome deste prefeito (Mauá retoma a cobrança de R$ 6 pela passagem de ônibus municipal). Não votem mais nesse ‘burguesinho’, que não precisa de transporte público e dá dinheiro do povo para essa empresa (Suzantur).

Nete Andrade

do Facebook

Enel

Li outro dia neste Diário que a Câmara de Santo André concluiu que a Enel comete abusos a clientes (Política, dia 18). Algumas considerações. 1 – a Enel sempre foi assim e ninguém nunca fez nada contra. 2 – ela presta um dos piores serviços e acha que não deve satisfação a ninguém, é só ver que pouco se importa com fiscalização. 3 – vive dando passa-moleque nessas instituições. 4 – experimentem ligar para tentar resolver alguma coisa. 5 – e, agora, depois dessa ‘conclusão’, o que vai acontecer? 5 – quando foi que CPI resultou em alguma solução satisfatória? Lanço aqui um desafio: a Enel vai continuar com o péssimo serviço e nada vai acontecer. Querem apostar?

Acedrino Lopes

Diadema

Olhas vendados

Acho interessante a forma como os bolsominions enxergam a ‘realidade’. Pagam R$ 7 no litro de gasolina, R$ 8 no de óleo de soja, R$ 25 no pacote de arroz, R$ 18 no de café, entre tantas outras carestias, e continuam batendo palma para seu presidente. E pensar que antes de ele estar no poder pagava-se menos da metade nos preços acima citados. A desculpa deles é a pandemia, e nunca admitem que seu presidente jogou o Brasil no buraco, sem perspectiva de sair de lá tão cedo.

Ismar Liberatti

Ribeirão Pires

Ruins e péssimo

Deixo bem claro que concordo quando falam mal de FHC, Lula, Dilma e Temer, sobre vários aspectos, como sobre gastos públicos, má gestão do dinheiro público, políticas sociais e outras tantas questões. Todos esses foram ruins para o Brasil, mas nenhum deles teria negado a pandemia. Mas Bolsonaro é a representação do absurdo, ele nega a pandemia, sabota as vacinas, tem apreço pela morte, é genocida, fascista, faz guerra contra a cultura. Ele se destaca negativamente em tudo que se mete a mexer. Qualquer um dos supracitados foi melhor do que o atual.

João Paulo Prado

São Caetano