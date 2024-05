Acácio assume o comando da Saúde em Santo André

Há um ano e meio à frente da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda foi o escolhido pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para assumir a partir de amanhã a Secretaria de Saúde em substituição a Gilvan Junior (PSDB), que é o pré-candidato governista a prefeito, e que migra para a Secretaria de Ações Governamentais.

“Me senti honrado com o convite do prefeito Paulo Serra para assumir a secretaria de Saúde no lugar do Gilvan, que desde que está no comando da Pasta tem feito um excelente trabalho. Sem dúvida é um grande desafio, mas estou à disposição do prefeito e da nossa cidade para continuar contribuindo para uma Santo André cada vez melhor para os andreenses”, declarou Acácio, que foi secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, secretário executivo de Limpeza Urbana da Prefeitura de São Paulo, Subprefeito de Pinheiros, secretário adjunto da Casa Civil do município de São Paulo e também passou pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo TCM (Tribunal de Contas do Município).

À frente da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Miranda é responsável por projetos importantes da gestão municipal como o Programa de Planejamento Estratégico Santo André 500 anos, entregue no início de abril como parte das comemorações dos 471 anos da cidade. O programa contempla diretrizes de longo prazo visando planejar o futuro da cidade para as próximas três décadas, garantindo uma cidade mais inclusiva, moderna, solidária, sustentável e referência para outros municípios do Estado e do Brasil.

Também conduz à gestão de importantes peças de planejamento, como o Plano de Metas adotado desde o primeiro mandato do Prefeito Paulo Serra. Ao todo 549 projetos integram o atual Plano de Metas e até o fim de 2024 todos devem ser finalizados e a gestão apresentará para a população uma prestação de contas de tudo que foi realizado ao longo dos últimos 4 anos. Além disso, está no comando da revisão do Plano Diretor dentro do Marco Regulatório de Política Urbana, que está em fase de finalização.

Escolhido pela base governista para disputar ao cargo majoritário na eleição de outubro, Gilvan assume a Secretaria de Ações Governamentais a partir desta segunda-feira. “Tenho o intuito de me aprofundar ainda mais no que envolve a gestão do prefeito Paulo Serra e ficar mais próximo dos demais secretários, colaborando no desenvolvimento da cidade. Continuo trabalhando por Santo André da mesma maneira que faço desde 2017, quando entrei no governo e passei por diversos cargos estratégicos com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas”, pontuou Gilvan, que deve se desincompatibilizar do posto em junho para assumir a campanha.

A exemplo de Acácio, Gilvan possui ampla experiência no setor público e compõe a equipe de governo desde o início da gestão do prefeito Paulo Serra. Formado em Gestão de Recursos Humanos e cursando Direito, ele passou por diversos cargos estratégicos como Secretário de Planejamento e Licenciamento, Diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diretor de Controle Urbano, Secretário Adjunto de Desenvolvimento e Geração de Emprego, além de ter sido superintendente do Semasa.