Helicóptero Águia de SP resgata nove pessoas em seu primeiro dia de buscas

O helicóptero Águia 24, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizou, neste sábado (4), o resgate de 9 vítimas dos temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul. A aeronave, do Modelo Airbus H135, que decolou juntamente com o Águia 33, na manhã de hoje, chegou ao estado gaúcho durante a tarde e prontamente iniciou os trabalhos na região, permitindo o resgate das vítimas.

Também neste sábado, o Águia 12, que está no estado do sul desde quarta-feira (1º), encontrou diversas pessoas que estavam ilhadas no interior de suas residências. A operação de resgate utilizou técnicas avançadas de embarque, com o guincho do helicóptero operando a baixas alturas. Ao todo, 19 vítimas foram resgatadas e aerotransportadas, em segurança, até o ponto de apoio onde receberam os primeiros atendimentos necessários.

Até o fim da tarde deste sábado, mais de 350 pessoas já foram resgatadas pelas equipes paulistas.

Defesa Civil

A Defesa Civil de SP enviou seis agentes e um geólogo ao Rio Grande do Sul para auxílio às vítimas e apoio técnico às autoridades gaúchas. O órgão ajuda na construção de um centro logístico de ajuda humanitária regional na cidade de Estrela, no Vale do Taquarí, como explica o capitão da Defesa Civil, Roberto Farina.

"A cidade de Lajeado, que tem o posto de comando avançado, tem problemas de acesso porque a ponte do Rio Taquari, que liga Estrela a Lajeado, foi obstruída, fazendo com que nós não tenhamos ainda acesso por terra", afirma.

Fundo Social

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil do Estado iniciam neste domingo (5) uma campanha humanitária em prol das vítimas das recentes chuvas no Estado do Rio Grande do Sul. A ação do Governo de SP tem como objetivo arrecadar água potável, itens de higiene e limpeza para fornecer assistência às comunidades afetadas.

As doações devem ser entregues no depósito do Fundo Social, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro do Jaguaré na Capital. O local estará aberto a partir das 8h deste domingo para receber as doações. Durante a semana, as doações poderão ser entregues das 8h às 17h no mesmo local. O transporte dos insumos para o Rio Grande do Sul será feito pelas companhias aéreas Gol e Azul que se voluntariaram para enviar as doações por meio aéreo, devido os diversos bloqueios nas estradas.

Em preparação para o início da campanha, os funcionários do FUSSP dedicarão o sábado para organizar o local de recebimento das doações, garantindo uma logística eficiente e ágil para o processo de coleta.