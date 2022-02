Grande ABC registra alta nos indicadores criminais em janeiro

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/02/2022 | 00:01



Todos os principais índices que medem a criminalidade no Grande ABC registraram aumento em janeiro de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados sexta-feira pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo. A maior alta foi observada em furtos de veículos, que passaram de 612 no ano passado para 822 este ano, alta de 34,31%. Roubos em geral (documentos e celulares, por exemplo) apresentaram avanço de 34,08%. O número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) passou de 12 para 13, acréscimo de 8,33%.

O especialista em segurança pública Jorge Lordello afirma que é temerário comparar os dois períodos devido às mudanças que aconteceram no intervalo de tempo. Se em janeiro de 2021 o Grande ABC se preparava para enfrentar os piores meses da Covid em números de mortes – o pico foi entre março e maio, quando foram registrados 3.429 óbitos em decorrência da doença, ou seja, 31% do total até o momento –, sem vacina e com medo de sair de casa, em janeiro de 2022 o número de pessoas e veículos na rua aumentou substancialmente.

“A gente anda pelas ruas e elas estão cheias, os bares estão cheios, as lojas estão cheias. Janeiro de 2021 tínhamos ainda a sociedade recolhida”, argumentou. Lordello apontou, ainda, que com a volta das atividades comerciais e mais veículos nas ruas, aumenta a demanda de consertos e reposição de peças, o que acaba por aquecer, também, o mercado ilegal e isso se reflete no aumento de furtos e roubos de veículos. “Quando a sociedade volta, tudo volta junto com ela”, completou.

O comando da PM (Polícia Militar) do Grande ABC foi questionado sobre o aumento dos índices criminais. Por meio de nota, informou que as polícias Civil e Militar atuam continuamente e de maneira integrada para combater todas as modalidades criminosas na Região Metropolitana de São Paulo. Que o policiamento preventivo e ostensivo é realizado pela PM, que analisa periodicamente os índices criminais para estabelecer planos de prevenção de delitos e, quando necessário, reforçar o patrulhamento. O comunicado ressaltou que as instituições, inclusive, realizam diversas operações visando a diminuição dos crimes patrimoniais e os latrocínios. E que mensalmente todos os indicadores criminais são analisados criteriosamente e soluções apresentadas para reduzir as manchas criminais.

ESTADO

Diferentemente do Grande ABC, onde todos os principais índices criminais apresentaram alta, o Estado de São Paulo, no geral, observou recuo em furtos e roubos de veículos e furtos e roubos em geral. Apenas no número de vítimas de homicídio doloso registrou aumento, passando de 250 registros em 2021 para 295 em 2022, elevação de 18%.