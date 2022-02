Com Axel de volta ao banco, Azulão quer manter boa fase

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 10:21



Invicto há quatro rodadas no Campeonato Paulista da Série A-2, o São Caetano espera dar sequência à boa fase na competição. Para isso, recebe, a partir das 15h, o Osasco Audax, no Estádio Anacleto Campanella, pela décima jornada do torneio.

A novidade do time do Grande ABC estará à beira de campo: o técnico Axel, que esteve ausente na rodada passada em razão da morte de seu filho, Daniel, que também era jogador do sub-14 do Azulão, foi substituído por Marquinhos Pitbull na vitória por 2 a 1 sobre o último colocado Red Bull Bragantino.

E hoje, coincidentemente, o Azulão encara justamente o penúltimo colocado: os osasquenses somam sete pontos, na 15ª posição, enquanto os são-caetanenses estão no quinto posto, com 14 ­ e, dependendo de combïnação de resultados, podem dormir na vice-liderança da A-2.

O técnico Axel terá os retornos do lateral-esquerdo Christianno e do meia Gualberto. Ambos cumpriram suspensão automática em Bragança Paulista, onde foram substituídos por Weslen e Donizete, este que marcou um dos gols do triunfo sobre o Red Bull Bragantino, mas deverá regressar à suplência do Azulão. No ataque, Rildo tem chance de ser mantido, com Nathan Ferreira ficando como opção para o segundo tempo. Nas demais posições, o time deverá ser o mesmo das rodadas anteriores.

O jogo marca ainda o reencontro do São Caetano com MC Livinho. O atacante, que teve a oportunidade de estrear profissionalmente pelo Azulão na Copa Paulista do ano passado, acabou deixando o clube após a eliminação na semifinal, sem conseguir balançar as redes. No início desta temporada, ele acertou com o Osasco Audax e tenta dar sequência à carreira na bola.