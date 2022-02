Ex-Ramalhão poderá ter de servir no exército da Ucrânia

Dérek Bittencourt



26/02/2022 | 00:01



Ex-atacante do Santo André e atualmente no Shakthar Donetsk, da Ucrânia, Júnior Moraes está impedido de deixar o país, recentemente atacado pela Rússia, e ainda poderá ter de servir ao exército ucraniano. Isso porque, desde 2019 ele foi naturalizado e, inclusive, defende a seleção nacional, pela qual já marcou um gol. Ontem, justamente por sua condição especial de dupla nacionalidade, ele deixou o hotel em Kiev, onde está com outros brasileiros e familares, em busca de comida.

Em entrevista ao SporTV, o zagueiro Maycon, do Shakthar Donetsk, disse que o colega “correu risco de vida” ao sair do hotel e reiterou o pedido de ajuda às autoridades do Brasil e expôs a situação. “A gente está dentro de um bunker. Com um banheiro só, poucas camas, poucos alimentos. Meu filho e os filhos de alguns jogadores estão começando a sentir falta de leite, fralda. As tropas russas estão se aproximando. A tensão é grande, aqui está bem complicado. Gostaria de pedir para que alguma pessoa da embaixada tome uma atitude oficial.”

O Diário tentou conato com atacante andreense Renan Oliveira, jogador do Kolos Kovalivka, que publicou mensagem em sua rede social na qual ele explica o motivo por não atender à demanda e tranquilizando amigos e familiares. “Não estou conseguindo responder e atender a todos. Estou longe do foco da guerra no momento. Desde já agradeço a todos que de alguma forma estão ajudando. Deus vai cuidar de tudo”, postou o atleta.

LIGA DOS CAMPEÕES

A final da principal competição europeia de clubes teve alteração de local. Marcada inicialmente para São Petesburgo, na Rússia, reunião ontem na Uefa determinou mudança para Paris, na França.