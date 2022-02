Santo André visita Guarani em confronto contra a degola

Dérek Bittencourt



26/02/2022



Pela primeira vez desde que o Paulistão começou, na última semana de janeiro, o Santo André teve uma semana inteira apenas de treinos – ou seja, sem jogos no meio do período. Assim, pôde se preparar para um confronto fundamental em sua luta contra o rebaixamento no Paulistão. A partir das 20h30, mede forças com o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O técnico Thiago Carpini, que já vem sendo criticado por alguns torcedores, celebrou o tempo para trabalhar o time e agora espera a resposta dentro de campo.

“A ideia foi aproveitar a semana da melhor maneira, recuperar os atletas, porque viemos de maratona intensa de jogos e de viagens, sem muito tempo para descansar e trabalhar, tentando ajustar em vídeos, em conversas, em atividades sem muita intensidade, prezando mais a recuperação do que o próprio treino. Então pudemos organizar melhor algumas situações, trabalhar em cima de conceitos e comportamentos que a gente tem cobrado de uma equipe de potencial e organizada como a nossa”, disse o comandante.

“Estou contente com o desempenho, mas não contente com a pontuação, que não condiz. (É preciso) Uma sorte melhor, um capricho maior nas bolas finais, ser mais efetivos, agressivos no último terço do campo, mais dobras pelos lados, mais gente preenchendo a área”, emendou Carpini.

O confronto é direto contra a degola. O Ramalhão, com sete pontos, é o 14º colocado. O Bugre, com dez, é o décimo. “É adversário que conheço muito bem (treinou entre 2019 e 2020), com atletas que trabalhei no próprio Guarani. Que a gente possa competir. A entrega está boa, a organização. É criar situações e colocar a bola para dentro, para ter uma reta final mais tranquila, sonhando até com coisas maiores, porque estamos próximos de escapar da parte de baixo e ainda com condições de brigar por algo maior”, finalizou.