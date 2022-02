Durante prova do líder, dois brothers se irritam com Tadeu Schmidt: -Fala demais

25/02/2022 | 12:11



Eita, o clima esquentou na Prova do Líder do BBB22, na noite da última quinta-feira, dia 25. Após algumas pausas, falas do apresentador Tadeu Schmidt e até uma falha, logo no começo da dinâmica, dois brothers acabaram se irritando com o comandante do reality global.

Durante a prova, o surfista Pedro Scooby acabou soltando um palavrão ao reclamar de uma das paralisações. Sem papas na língua, ele disparou:

- Pooooorr*. Ai é uma pic*, né, disse.

Linn da Quebrada então questionou Tadeu sobre o que tinha acontecido e acabou sendo ignorada pelo apresentador:

- Podem retornar as peças para o outro lado, por favor, pediu.

Com dúvias, Scooby perguntou:

- Pra cá? Para o meu lado?

Educadamente, o apresentador respondeu e acabou engasgando:

- Para o ladooo?que tava?.de onde estava no?Vamos fazer na mesma posição.

Algum tempo depois, foi a vez de Linn alfinetar Tadeu Schmidt:

- É que eu acho que na hora deles [Gustavo e Douglas Silva], o Tadeu tinha falado de diversão. O Tadeu fala demais Nossa, às vezes o Tadeu? às vezes fala tão pouquinho. Mas às Tadeu, olha ...

Vale pontuar que a dupla Pedro Scooby e Paulo André foram os últimos a deixar a Prova do Líder.