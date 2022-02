OS Paranapiacaba. Um Carnaval como antigamente. Era esse o desafio em 1992...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 05:06



Há 30 anos, sofria a Vila de Paranapiacaba. A repórter Anahi Guedes entrevistou o presidente do Serrano, Augusto Batista dos Santos, conhecido por “Coroa”, que via no baile programado uma forma de trazer um pouco de felicidade aos moradores.

Em sua entrevista, “Coroa” traçou um quadro triste em Paranapiacaba:

A vila está completamente abandonada.

As casas, que antes eram pintadas anualmente pela Rede Ferroviária Federal (herança que vinha dos tempos da São Paulo Railway, a Inglesa), não tem nenhuma manutenção.

Parece uma grande favela.

As cercas das casas também eram reformadas constantemente...

MAS É CARNAVAL...

Críticas de lado, o baile de Carnaval da União Lira Serrano era esperado com suspense.

Estavam convidados a participar do baile:

Rudimar Mucini, 23 anos, o Rei Momo de Santo André.

Maria de Lima, 26 anos, a Rainha do Carnaval andreense, da Escola de Samba Leões do Vale, eleita entre 18 candidatas.

Pedro Aparecido Eufrásio, o presidente da UESA (União das Escolas de Samba de Santo André).

E 30 ANOS SE PASSARAM...

Hoje, Paranapiacaba tem sido sacudida por várias obras de manutenção, uma das quais a reforma do estádio de futebol, que deveria ter sido reinaugurado ano passado, mas que agora tem nova data de entrega: abril, no aniversário da cidade.

Memória tem agendada nova visita à Paranapiacaba. Depois do Carnaval, a gente conta como está a vila mais bonita do mundo. Podemos garantir: não é mais a favela apontada pelo presidente “Coroa”.

RETROSPECTIVA 1992

Amanhã em Memória: o tri do Ocara



Crédito das fotos 1, 2 e 3 – J. B. Ferreira/ Banco de Dados (20-2-1992)

HÁ 30 ANOS. Preparativos do União Lira Serrano para os festejos de Momo: desafio era repetir os grande bailes do passado

Folia centenária

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste final de semana, o terceiro da série exclusivamente sobre Carnaval.

Foi reservado um programa sem entrevistas de modo a sobrar mais tempo para as marchinhas e sambas carnavalescos que fizeram a alegria dos foliões e invadiram a programação do rádio nos últimos 100 anos.

“Um século de Carnaval” é o tema do último dos três programas produzidos exclusivamente para falar da maior festa popular do Brasil.

Quem conhece vai matar as saudades, quem não conhece vai descobrir o lirismo das músicas de carnaval de antigamente.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

Três anos no ar, 150 programas apresentados com este. Uma história a ser contada, com a execução da primeira música tocada no começo: “Aquarela do Brasil”, de Ari Barroso, na voz de Francisco Alves. E muitas marchinhas, começando com “Jardineira”. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 26 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1777

MANCHETE – Pelo menos 17 pessoas morreram no incêndio do Edifício Andraus, na Avenida São João.

BASQUETE – São Caetano EC hoje (26-2-1972) em Franca. Enfrenta o Emanuel, antigo Clube dos Bagres, em sua segunda partida pelo Estadual masculino escalado com Braido, Borracha, Mauro, Bosi e Paulinho, e Magnólio na primeira reserva.

CHIQUINHO PALMÉRIO – Apresentada mais uma candidata ao concurso Bonequinha do Café: Antonia das Graças Pereira, 20 anos, taquígrafa, funcionária da Lojicred, que trabalha em conjunto com a Acisa. Antonia faz cursinjo no Singular para Letras.

FUTEBOL – Equipe da Rádio e Jornal Diário do Grande ABC faz seu segundo jogo pelo I Torneio de Integração do Meio Esportivo: no Parque São Jorge, enfrenta o time da revista Placar.

EM 26 DE FEVEREIRO DE...

1957 - Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira assina o decreto nº 41.018 que instituí o Plano Nacional da Indústria Automobilística: em pauta, os automóveis de passeios.

1992 – Pirelli liquida esporte e deixa 300 atletas sem emprego.

HOJE

Dia do Comediante.

SANTOS DO DIA

Paula Montal Fornés

Deodoro

Porfírio de Gaza. Nasceu na Grécia, em 353, e faleceu na Palestina, em 420. Foi bispo em Gaza.

Alexandre do Egito

Falecimentos

Santo André

Rita Santos Ferreira, 93. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arcino José de Oliveira, 91. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Ficaçu Kosima, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Sebastião Paulo Serafim, 77. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Guillermo Segundo Villacorta Bravo, 83. Residia na Vila Bela. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Sadao Matsuoka, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim União, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.