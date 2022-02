Pedro Scooby e Paulo André são os últimos a deixar a Prova do Líder no BBB22

25/02/2022 | 08:10



Pedro Scooby e Paulo André foram os últimos a deixarem a Prova do Líder do BBB22. A dupla ficou até cerca de 8h da manhã em uma disputa acirrada com Jade Picon e Laís. Como de costume, a liderança só será confirmada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta sexta-feira, dia 25.

E, como combinado com o público, a dupla terá que escolher quem assumirá a posição de líder. Mas, de qualquer forma, o outro ganhador estará imune e terá direito a um voto duplo no confessionário.

A primeira dupla a deixar a prova foi Lucas e Arthur Aguiar, portando, eles já estão no paredão desta semana.

Eita!