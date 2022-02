Pais de Luísa Sonza se pronunciam após alfinetada da mãe de Whindersson Nunes: Só prejudica

24/02/2022 | 16:10



Casos de família! Os pais de Luisa Sonza, Eliane Gerloff e Cezar Luis Sonza, usaram as redes sociais para comentar sobre a polêmica envolvendo a mãe do Whindersson Nunes, ex-marido da filha. Isso porque, durante o podcast lelCast, Valdenice Nunes fez apontamentos nada amigáveis sobre os familiares de Sonza.

- Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [relacionamento com Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza], disse a mãe do humorista, na ocasião.

Ao ver a repercussão negativa, Cezar, pai de Luísa, fez uma publicação rebatendo a alfinetada da mãe do humorista. No vídeo, ele deixa claro que achou o comentário desnecessário.

-Quando os pais começam a se meter em coisas dos filhos desse jeito, não leva a nada, só pode prejudicar, declarou.

Já Eliane, a matriarca da loira, foi mais tímida em sua resposta. Nos Stories, ela citou Madre Teresa para explicar a opinião:

- Hoje eu quero falar de uma frase que Madre Teresa de Calcutá sempre dizia: Nunca me convidem para falar sobre guerra, sempre me convidem para falar sobre a paz, para promover a paz. Então é isso, é uma frase que nunca esqueço, sempre levo comigo. Aprendi na minha vida a focar no que é positivo, focar no amor, focar na paz, focar no bem. Tudo aquilo que tu dá força, tu aumenta. Então vamos dar força para as coisas positivas, para as coisas boas, que promovam o amor, a paz, a alegria. Enfim, reflitam sobre isso, finalizou.

No feed do Instagram, ela reforçou a mensagem com uma publicação sobre paz.

Sempre vou falar e promover o bem, o amor, a paz e nunca a guerra!, escreveu na legenda.

Pensa que o bafafá acabou? Que nada! Após Whindersson expressar vergonha pela atitude da mãe, Valdenice pediu desculpas e se retratou nas redes sociais.

- Quero pedir desculpas se, de alguma forma, ofendi alguém. Quero deixar claro que sempre recebi e recebo de braços abertos as pessoas que se relacionam com a minha família, declarou.