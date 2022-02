Dadá erra pênalti no fim e Netuno perde em casa para o Mirassol

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/02/2022 | 09:16



Herói do Água Santa em tantas oportunidades nos últimos anos, tendo sido peça fundamental no acesso do Netuno de volta à elite, em 2021 (foi artilheiro da A-2, com sete gols), ontem pela manhã o atacante Dadá Belmonte acabou desperdiçando grande chance de o time somar um precioso ponto no Campeonato Paulista. O atacante teve oportunidade de converter penalidade aos 358 minutos do segundo tempo, mas bateu mal e facilitou para o goleiro Darley, este que garantiu a vitória do Mirassol, de virada, por 2a 1, pela oitava rodada.

Com o resultado, o Água Santa permaneceu com sete pontos, mesmo número do Santo André, primeiro time na zona de rebaixamento. Além disso, o Netuno caiu para o terceiro lugar do Grupo A. Já o Mirassol, agora com 15, se consolidou na vice-liderança do Grupo C.

O jogo começou em alta velocidade no Inamar. Empurrado pela torcida, o Água Santa abriu o placar logo no início. Aos sete minutos do primeiro tempo, o zagueiro Hélder apareceu na área para cabecear, sem chances para Darley: 1 a 0. Aos 23, Álvaro teve grande chance de ampliar, mas mandou por cima.

O erro custou caro ao Netuno e ainda fez o Mirassol acordar. O time do Interior passou a pressionar e chegou à igualdade aos 29, quando, na mesma moeda (de cabeça), Zeca empatou ­ foi o quinto gol do atacante no Paulistão.

Na segunda etapa, esperava-se que o Água Santa voltasse com a postura que iniciou a partida, mas foi o Mirassol quem reassumiu o controle e virou. Aos oito, Fabrício tabelou com Camilo e mandou no canto do goleiro Victor Souza: 2 a 1.

Porém, aos 35, após o VAR observar falta sobre Dadá Belmonte na área, ele mesmo teve a chance de empatar. Entretanto, o atacante bateu fraco, no canto, e Darley defendeu. O goleiro ainda levou a melhor sobre o atacante aos 51, em cabeçada fulminante, garantindo a vitória.