Quarto preto? Tadeu Schmidt pode ter dado spoiler de nova dinâmica no BBB22

19/02/2022 | 14:11



Quem assistiu o BBB22 na última sexta-feira, dia 18, viu que Tadeu Schmidt foi raptado no final da edição e levado para um buraco preto na parede. Mais tarde, nas redes sociais, o apresentador deu a entender que a animação foi mais do que uma exibição dos talentos artísticos da equipe do programa.

Deixando no ar, Tadeu disse que foi parar em um lugar escuro, onde não conseguia enxergar nada.

- Muita gente estava preocupada comigo, depois daquela cena assustadora do Robbb me raptando no fim do programa. Então to aqui pra provar que eu cheguei em casa, tomei meu banho, coloquei meu pijaminha. [...] Agora foram momentos difíceis, o Robbb me levou para um lugar esquisito, não enxergava nada. Sorte que eu ouvi uma voz me chamando: Tadeu, Tadeu, Tadeu. E aqui estou, a salvo.

Os internautas passaram a suspeitar que Tadeu poderia estar falando do quarto preto. Inclusive, nas redes sociais, Boninho chegou a mostrar algumas imagens de um ambiente com as paredes todas pintadas de preto. Eita!

O que será que vem por aí?