Filho de Priscilla Presley, viúva de Elvis, se casa com Elisa Achilli

17/02/2022 | 12:10



Navarone Garcia, que é filho de Priscilla Presley, casou com Elisa Achilli na última terça-feira, dia 14, em um hotel em Konolfingen, na Suíça.

E, de acordo com a imprensa internacional, os pombinhos namoravam há quatro anos e ficaram noivos há mais de um ano.

Priscilla Presley, nas redes sociais, compartilhou dois cliques do momento especial.

Lembrando que Navarone é filho de Priscilla com Marco Garibaldi - a empresária também é mãe de de Lisa Marie Presley, fruto do seu relacionamento com Elvis Presley.