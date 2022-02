Ludmilla revela se Maria foi expulsa do BBB22 usando a lace de Brunna Gonçalves

16/02/2022 | 11:11



Pegou emprestado da amiguinha e não devolveu? Desde que Maria foi expulsa do BBB22 por agressão a Natália, algumas dúvidas tem surgido nas cabeças dos internautas - e uma delas diz respeito ao cabelo da cantora. Afinal, ela saiu do reality usando uma das laces caríssimas de Brunna Gonçalves?

Vale lembrar que, assim que Maria foi chamada no confessionário para ouvir a decisão de Boninho, a ex-confinada não teve a oportunidade de voltar para a casa e se despedir, saindo direto com a roupa do corpo: conjunto de praticar exercícios na cor verde limão e o aplique nos cabelos.

A Brunna está p**a. Maria foi embora com o cabelo de mais de dez mil reais dela. Aí é f**a, Boninho, disparou um internauta no Twitter.

Em apenas 12 horas a Bruna perdeu suas duas perucas laces somando quase 30 mil reais de prejuízo. A primeira foi danificada no Jogo da Discórdia, já a segunda a Maria levou embora, escreveu outro.

Em meio a tanta confusão, Ludmilla, esposa da dançarina, decidiu colocar um ponto final e usou a rede sociais para afirmar que o aplique usado por Maria não é de Brunna.

Realidade: o rabo é da Maria e a lace está na cabeça da Bru, brincou.