Vestida de caipira, Ivete Sangalo se apresenta em micareta e reúne famosos

Mesmo com junho começando apenas no sábado, dia 1, a temporada de festas juninas já começou. E Ivete Sangalo aproveitou que esse momento tão gostoso do ano está aí para se apresentar em uma micareta de São Paulo vestida de caipira.

Para o momento especial que rolou em São Paulo na última quinta-feira, dia 30, ela escolheu um vestidinho vermelho com flores e uma bota branco.

Gloria Groove também se apresentou e optou por usar um vestido longo branco, além de estar com os cabelos na cor rosa.

Vocalistas do É o Tchan, Beto Jamaica e Compadre Washington também já se vestiram de caipira, assim como fez Solange Almeida, outra apresentação da micareta paulista.

Na platéia, alguns famosos curtiram o momento, como Nicole Bahls, que escolheu um modelito cheio de pedras. E ela estava com o empresário Marcelo Viana, mostrando que eles reataram e estão ainda mais apaixonados.