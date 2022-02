Rafael Ilha e Evandro Santo trocam farpas na web: Uma boa educação é não expor as pessoas

16/02/2022 | 10:11



Eita, o clima esquentou! Evandro Santo e Rafael Ilha protagonizaram uma discussão nas redes sociais nos últimos dias.

Tudo começou após o ex-Polegar fazer um comentário sobre a saúde do humorista e chamá-lo de esquizofrênico.

Acho que você desenvolveu uma esquizofrenia que não está sendo tratada, disparou Ilha.

Evandro então respondeu:

Não, não tenho nenhum traço de esquizofrenia. Pode ser hipomania? Até consideramos, mas não ouço vozes e não atravessei espelho. Aliás, meu cognitivo comportamental anda incrível, tanto que parcerias sérias de saúde estão me procurando e não para e não para partilhas, mas sim para startups.

O humorista ainda continuou e pediu para que Rafael o chamasse no privado quando tivesse alguma crítica em relação a ele:

Ah, Rafa, na boa, sobre o tratamento - contra as drogas - me chama no WhastApp ou no do Moreira, até porque você expõe algo que não tem conhecimento do que estou me tratando. E sabemos o que é esquizofrenia, não é? E não podemos banalizar isso. Seria um desserviço para a saúde mental.

Não satisfeito, Rafael fez questão de rebater o seu amigo, deixando claro que ele ainda está em tratamento:

Sem sombra de dúvida tenho muito conhecimento, mais do que vocês todos juntinhos. Não só pelos anos que vivi nessa merda, mas os anos que trabalhei e trabalho com isso. Menos, Bi. Você ainda está em tratamento.

No final, Evandro rebateu novamente o artista:

Não, saí faz quatro meses. E uma boa educação é não expor as pessoas. Talvez, se achar algo estranho, tem meu telefone, no qual não liga, liga para o Moreira ... quanto a conhecimento ou não, cada um tem o seu e cada um aplica como quer. As, e não chame mais o esquizofrênico aqui para estrear o seu podcast nem lamber a bonda do prefeito, que é seu amigo. Pode ser?