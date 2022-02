Leo Picon ameaça tomar controle das redes sociais de Jade durante BBB22: - Está recaindo em mim

16/02/2022 | 10:10



Enquanto os internautas estão amando a ousadia das redes sociais de Jade Picon, a família da sister não está curtindo muito alguns posts. Um ótimo exemplo disso é que na última terça-feira, dia 15, Leo Picon invadiu o Instagram da irmã para fazer um protesto e ameaçou tomar o controle de tudo.

- Ai, só pra avisar. São meia noite, tô invadindo o Instagram da Jade por meios que não vou falar quais. Eu posso tomar o Instagram da jade a qualquer momento. Twitter, Youtube, Tiktok, todas as redes que eu criei lá atrás, elas podem voltar pra minha mão. Não estou de acordo com os trabalhos, com os posicionamentos, com as posturas dos adms. Isso vem recaindo em mim. E minha paciência está muito próxima do limite.

Mas o que tem incomodado tanto a família Picon?

Para começar, recentemente os adms resolveram reforçar a fama de vilã de Jade na edição. Eles postaram um vídeo comparando a sister com Carminha de Avenida Brasil, Regina George de Meninas Malvadas e outros personagens.

Enquanto os fãs de Jade amaram a brincadeira, a mãe da influenciadora, Monica Picon, comentou:

Sem noção.

E não parou por aí, os adms também trocaram o nome da influenciadora para Jade Piton, fazendo referência à espécie de cobra. Ainda segundo Leo Dias, a equipe contratada por Jade teria apagado o comentário da mãe.

