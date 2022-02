No BBB22, Jade Picon fala sobre Paulo André: - É ótimo ele ser muito amigo do Arthur também

16/02/2022 | 09:10



A eliminação de Bárbara na noite da última terça-feira, dia 15, foi um baque para Jade Picon e Laís, que eram super próximas da sister. Ainda assim, logo após a saída da amiga, as duas já começaram a traçar novas estratégias.

Em conversa no gramado, a médica apontou:

- O PA é amigo do Arthur, né? Esqueci. Afff... Não tem o que fazer da vida, não?

Então Jade respondeu:

- É ótimo ele ser muito amigo do Arthur também. Porque se o Arthur quiser arquitetar um voto em massa em mim, eu espero que as pessoas do lado dele... Bem, [Pedro] Scooby eu tenho certeza que não votaria em mim, assim como eu não votaria nele. PA não votaria. Mas a vida surpreende, né? Os jogos surpreendem.

Jade é barrada pela produção

Mais tarde, Jade e Laís decidiram dormir no quarto lollipop, como uma forma de ficar mais perto das outras meninas. Mas a produção não aprovou muito a ideia.

Não demorou muito para que a voz intervisse:

- Atenção: líder dorme no quarto do líder.

Quem foi consolar a sister durante a noite foi Paulo André. Os dois trocaram vários beijos e carícias e conversaram sobre o jogo. Em certo momento, Jade admitiu estar se sentindo responsável pela saída de Bárbara do jogo.

- Tô mal pela Bárbara ter saído. Ela estar no paredão foi, sim, consequência da minha escolha de colocar o Arthur, porque ele puxou ela. Se eu tivesse colocado outra pessoa, não teriam puxado ela.

- Eu fiquei com medo de tu entrar nessa, diz PA.

- Só que eu não entro nessa brisa em nada na minha vida. Tudo acontece porque tem que acontecer. Foi consequência de uma escolha minha, então não vou ficar minha culpa, entendeu?

Hum, será?

A volta das Comadres

Com a volta de Natália, o grupo Comadres voltou com força total. A designer de unhas e Jessi estavam especulando sobre a próxima liderança, e a bióloga apontou:

- Queria ter a possibilidade de indicar pessoas que realmente ainda não foram [ao paredão]. Mas também não quero três pessoas do quarto de lá [lollipop]. Acho que, agora, se a gente fizer isso, o movimento é muito.

Natália interrompe a amiga e dispara:

- Mas amiga, não tem como ser duas de lá e uma daqui. [...] A questão é que a gente precisa muito dar uma movimentada, mas temos que ser conscientes.

- Eli, Vini, Eslô e Brunna. São essas pessoas que a gente precisa movimentar. Não vou colocar Gustavo e Larissa agora, pois não é justo indicar já de cara, diz Jessi.

- Pensando assim, acho que não voto na Eslô agora. Quero permitir essa reaproximação, rebate Natália.

Seguindo a conversa sobre votos, as sisters passaram a falar sobre o comportamento de Brunna no jogo.

- Ela [Brunna] é uma pessoa incrível, maravilhosa e que eu gosto muito? Mas, dentro da casa, ela não gera movimentação. A única hora que ela aparece é na festa, finaliza Natália.

BBB mal assombrado

Deixando o jogo um pouco de lado, Viny estava conversando com Eliezer, Brunna, Larissa e Eslô no quarto Lollipop sobre uma experiência sobrenatural que viveu, quando a produção resolveu fazer uma brincadeirinha com os brothers.

No ápice da história, as luzes se apagaram do nada e as meninas começaram a gritar. Todos saíram correndo do quarto e chamaram a atenção da casa.

Após os ânimos se acalmarem, a rodinha se juntou novamente, dessa vez com mais ouvintes, e passaram a contar novas histórias de terror.

Nas redes sociais, Boninho adorou o momento e brincou:

- Eles ficam falando besteira, a gente dá uma piscadinha na luz. [...] Eu já falei que a casa do BBB é assombrada.