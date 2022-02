A Santo André que Prestes Maia pensou. Verde, espaço e crescimento horizontal. Uma história em construção.

Ademir Medici

RIZZO

Contou Antonio Carlos Rizzo aqui em Memória, edição de 23 de janeiro último:

Na década de 50, o prefeito Fioravante Zampol contratou o urbanista Prestes Maia, ex-prefeito de São Paulo, com a intenção de repaginar o espaço urbano de Santo André.

Prestes Maia quis criar uma nova praça central e sugeriu que todo o espaço do triângulo formado pelas ruas Coronel Oliveira Lima, Luiz Pinto Flaquer e Albuquerque Lins fosse demolido e transformado em praça pública, com a inversão da fachada da igreja do Carmo. O projeto não prosperou.

CLAUDIA

Contou Claudia Ferreira, do blog “Santo André Ontem e Hoje”, em mensagem à Memória:

Segue página do “Correio Paulistano” com o projeto de uma Santo André completamente diferente.

No jornal é citado o seguinte: "Praça IV Centenário, onde se construirá um projeto arquitetônico moderno e imponente. Ali serão construídos entre outros, os seguintes: Palácio da Prefeitura, Teatro Municipal, repartições federais, Palácio da Saúde, Palácio do Comércio etc. No local será construída uma passagem subterrânea, assim como pontes e obras de arte”.

O projeto tem "ares" europeus.

O TEMPO PASSA

Como disse Rizzo, o projeto não prosperou. Os anos 50 passaram. Zampol voltaria ao cargo em 1964, dez anos depois do seu primeiro mandato, e desenvolveria o projeto de modernização da cidade.

Santo André reurbanizou-se. Viu o Centro histórico estendido. Rasgou-se a Avenida Perimetral, construiu-se o Centro Cívico, com vários dos equipamentos citados por Prestes Maia.

Outros técnicos assinaram os projetos postos em prática. Prefeitos sucederam-se. Rizzo e Claudia se debruçam, hoje, sobre a história de Santo André, que vai sendo construída com várias mãos e cabeças.

REVOLUÇÃO URBANÍSTICA. O projeto de Prestes Maia com a inversão da Catedral do Carmo: história estudada por Claudia Ferreira e Antonio Carlos Rizzo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1769

SÃO CAETANO – Troca de diretor é atribuída a jogo político. Prefeito Oswaldo Massei nomeia o médico Vito de Russo Neto para a Diretoria de Saúde e Assistência Social. Deixa o cargo o dr. Antonio Menezes Bonfim, demissionário ou exonerado, segundo duas versões correntes. Reportagem: Jayme Gonçalves.

TURISMO – Estância Pilar, em Ribeirão Pires, o bom refúgio para o seu final de semana. Reportagem: Wilma Ary.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 16 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7994

CULTURA & LAZER – Nova geração domina o samba na região.

Autores jovens propõem o fim da nostalgia no Carnaval e ocupam o lugar dos velhos sambistas já nos desfiles deste ano (1992). Na região atuavam mais de 100 compositores. Eles dividiam o trabalho com colegas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e dominavam as escolas de samba do Grande ABC. Reportagem: Orlando Margarido.

EM 17 DE FEVEREIRO DE...

1827 - Inaugurada a estrada de Santos ao Rio Cubatão, ligando-se à antiga estrada que ia da povoação de Cubatão, primitivamente Porto de Santa Cruz, à cidade de São Paulo.

Fonte: coluna Efemérides, do Estadão Acervo.

1892 - Os núcleos coloniais não emancipados, custeados pela União, passam para o domínio do governo do Estado, entre os quais o de São Bernardo.

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): após longo sofrimento, faleceu em 17 de fevereiro (de 1902), na Capital, Francisco Rebello Lobo, proprietário e capitalista aqui residente. Era solteiro e teria uns 60 e poucos anos. Ao seu mais dedicado amigo, o Sr. Albino Gonçalves Moreira, aqui apresentamos nossos pêsames.

1922 – No bairro de Sant’Anna, em Ribeirão Pires, foi encontrada morta a viúva Theodora de Oliveira. Presume-se que tenha sido assassinada pelo cunhado.

1952 – O XV de Novembro de Jaú na Primeira Divisão de Futebol Profissional. Ontem (16-2-1952), no estádio da Ponte Preta, em Campinas, o XV ganhou do Jabaquara por 1 a 0, na terceira partida decisiva. O gol foi marcado por Guanxuma, aos seis minutos do segundo tempo. Após o gol, os jogadores do Jabaquara deixaram o campo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 17 de fevereiro: no Rio Grande do Sul, Barra do Ribeiro e São Valentim; em Santa Catarina, Capinzal e Vidal Ramos; no Espírito Santo, Itaguaçu; e em Minas Gerais, São João da Mata.



