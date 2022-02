Influenciadora faz exposed de Nego do Borel

15/02/2022 | 09:11



A gente sabe que a vida de Nego do Borel não anda sendo uma das mais calmas nos últimos meses, não é mesmo!? E agora parece que o cantor arrumou mais uma confusão e polêmica pra chamar de sua.

Pois é, segundo informações de Fábia Oliveira do Em Off, Sophia Barclay que é uma influenciadora e drag queen acabou indo até o Twitter na última segunda-feira, dia 14, falar poucas e boas do funkeiro e resolveu até fazer um exposed dele.

Nego do Borel tira meu nome de sua boca ou começo a soltar as propostas absurdas que você fazia em meu messenger, seu transfóbico. Tô cansada já de você e sua equipe inútil. Tentou limpar sua imagem de transfóbico usando minha triste trajetória de vida, tentou dar um de moço bonzinho perante a mídia com pautas nego do borel ajuda drag queen, mas na verdade não respeitava nem meu pro nome, mesmo eu pedindo, fora as propostas absurdas?

Logo depois deste desabafo, Sophia deixou claro que não estava para brincadeira com Nego do Borel e acusou o cantor de ter usado seu nome para limpar sua imagem, após todo o problema de transfobia envolvendo Luisa Marillac.