Do Areião para Hong Kong. O são-bernardense campeão de Educação Física. A história do menino coroinha.

“Gostaria de indicar uma pauta. É sobre um jovem professor de Educação Física nascido no Areião. Batalhou muito e conseguiu se formar. Em 2019 foi eleito o melhor professor do mundo em Step - modalidade de atividade física. Foi representar o Brasil na Itália. Acredito que ninguém na cidade sabe deste fato.

Agora ele está indo para Hong Kong. Foi convidado para dar aula lá. Tem uma história muito bonita. Penso que mereceria uma homenagem”.

Eliana Moutinho, neta do Jaú, personagem que fez história na vida social e no Carnaval de São Bernardo.

Aos 31 anos, Edivan embarca hoje, às 21h30, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a Hong Kong, na China. Irá dar aulas de ginástica coletiva, em grupo de Step, aerodante, treinamento funcional e danças latinas na principal ilha de Hong Kong. O contrato inicial é de dois anos. Deixará, com dor no coração, seus alunos de ginástica e capoeira em São Bernardo. Levará uma história de perseverança, contada na íntegra à Memória e que vai condensada a seguir.

Sonhos conquistados

Depoimento: Edivan Francisco da Silva

Morei no Areião por 25 anos. Hoje moro no Riacho Grande. Agora vou morar na China. Sou caçula de seis filhos de Dona Maria e “seo” Antonio. Estudei na Escola Estadual Célio Luiz Negrini, da comunidade do Areião. Meu sonho sempre foi ser professor.

Desde criança ajudava meus amigos, sobrinhos e quem precisasse com as tarefas da escola. Na adolescência me dividia entre a escola, as atividades da igreja (meus pais são muito católicos, eu era coroinha), e a capoeira. Comecei a praticar a capoeira aos oito anos, incentivado pelo meu irmão Edilson, o Dinho. Nunca deixei de praticar.

Em 2008 terminei o ensino médio e me dediquei totalmente à capoeira. Em 2009, como aluno graduado, pude ministrar aulas. Começava a tornar realidade o sonho de ser professor.

PROFESSOR

Fui ser voluntário em um programa Chamado Escola da Família, na mesma escola onde sempre estudei. Durante a semana trabalhava em uma empresa em Diadema, aos sábados e domingos, pontualmente às 10h da manhã, estava no pátio da escola para receber os meus alunos.

Certo dia, uma senhora senta no refeitório e observa minha aula. Fazia anotações. Foi ela, dona Rosângela, fundadora da ONG Centro de Convivência Rafa, quem me convidou a trabalhar com ela como educador social.

Ingressei na Fefisa e conclui a faculdade de Educação Física na Anhanguera, graças ao FIES, programa de financiamento estudantil. Minha formatura foi em 2016.

Passei a lecionar em academias de São Bernando, ensinando ginástica e dança. Salas cheias, muita energia, muito treino.

MEDALHA DE OURO

Em 2018 me inscrevi no Step Inteligente, a melhor certificação de Step do Brasil. Fui reprovado. Voltei no outro semestre, sendo aprovado.

Em 2019 participei de um evento chamado WIS.CO. O vencedor seria o professor revelação e participaria de uma convenção de Fitness em Roma. Concorri com professores do Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Argentina, Itália e Uruguai. Passei as várias etapas e cheguei à final, tornando-me campeão do Workshop Internacional de Step Inteligente.

Aquilo não parecia real. As noites e madrugadas de estudo valeram muito. Voltei pra casa com uma linda medalha de ouro no peito, e com o titulo de professor revelação de Step de 2019, mais uma passagem aérea para a Europa. Pude mostrar pra favela que se você tiver humildade, disciplina, e sonhos, tudo pode acontecer.

Ano passado fui indicado para uma vaga de emprego em Hong Kong. Um novo sonho tornava-se realidade. Competi com três professores e fiquei com a vaga. Agora, a viagem.

CONQUISTAS. Edivan com os pais Cida e Antonio, a conquista de 2019 e com a medalha de ouro em Roma: a próxima etapa começa hoje, com o embarque para a China

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 15 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1767

MANCHETE – Carnaval transforma o Grande ABC: samba nas ruas e nos salões.

CHQUINHO PALMÉRIO – Pois é. Começo no fim. Vocês me entendem? Começa a falar de Carnaval na véspera dele terminar. Em compensação, dou duas páginas só para tratar do fervilhante assunto.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 15 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7993

MANCHETE – FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) vê inflação menor em fevereiro.

Brasil propõe negociação da dívida ao Clube de Paris.

EM 15 DE FEVEREIRO DE...

1902 - Livro de atas da Câmara Municipal de São Bernardo registra uma greve dos trabalhadores da fábrica de tecidos Silva Seabra e Cia., do bairro Ipiranguinha, em Santo André.

1917 – Chove muito. Estradas do Município de São Bernardo intransitáveis.

1922 – Segundo dia da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, com palestra do escritor Menotti del Picchia e exposição de Guiomar Novaes.

1947– O prefeito Wallace Simonsen, de São Bernardo, assina o decreto-lei 17 que muda o nome do Bairro dos Meninos para Rudge Ramos.

1957 - Assinados contratos para execução dos projetos da casa de bomba para captação de água na represa Billings, em Riacho Grande, São Bernardo.

2002 – Morre Lucy Montoro, viúva do ex-governador de São Paulo André Franco Montoro.

HOJE

Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil

SANTOS DO DIA

Faustino e Jovita. Mártires.

Claudio Colombiere

Teotônio

Geórgia

