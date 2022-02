Para comissão, FUABC deve rever modelo de indicações

Daniel Tossato

Comissão formada na Câmara de Santo André que apura as mudanças em dispositivo da FUABC (Fundação do ABC) e que avaliou ter deixado menos transparente a indicação para cargos de gerência, deverá sugerir que as nomeações voltem a ser da maneira anterior às mudanças.



Conforme o presidente do bloco, o vereador Eduardo Leite (PT), ainda que tenha ficado constatado que não houve qualquer ilegalidade na mudança do dispositivo interno, e que beneficiou a ex-presidente da FUABC Adriana Berringer Stephan, a nova maneira de indicar nomes para cargos de gerência é menos transparente do que a anterior.



“Pelo que nós apuramos, não podemos afirmar que houve ilegalidade nas mudanças, mas que houve interferência política, disso não tenho nenhuma dúvida. Vamos recomendar a volta ao modelo anterior, que vinha sendo adotado há anos”, declarou o vereador e presidente do bloco ao Diário.



A mudança do dispositivo interno culminou na nomeação do médico infectologista Adilson Cavalcante como superintendente do Hospital Mário Covas, que fica em Santo André. Adilson é ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O profissional recebeu chancela do conselho para assumir o comando do equipamento estadual no dia 11 de novembro.



Ao longo do último mês de 2021, a comissão analisou documentos que foram coletados pelo bloco, assim como realizou oitivas para tentar entender quais foram os motivos que levaram à modificação no dispositivo interno na FUABC. Ao Diário, Eduardo Leite disse que o relatório final está prestes a ser entregue na Câmara, onde deverá ser apreciado pelos vereadores. Além de Leite, completam o grupo os parlamentares Renatinho do Conselho (Avante), Rodolfo Donetti (Cidadania) e José Teixeira Mendes, o Zezão (PDT).



A comissão foi criada após o Diário revelar que a direção da FUABC articulou mudanças no regimento interno com intenção de indicar o comando do corpo diretivo do Hospital Mário Covas sem que precisasse passar por crivo de profissionais que atuam no equipamento estadual de saúde. O bloco entendeu que essa movimentação acabou por deixar as indicações menos transparentes, por exemplo.



A FUABC tem sustentado que não modificou o regimento a fim de deixar o processo menos transparente, e que se colocou à disposição da comissão para esclarecer as dúvidas levantadas. Além disso, a instituição afirma que a iniciativa na mudança foi com o objetivo de atender a acordo formalizado por meio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que tem de cumprir.<TL>DT