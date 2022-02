O mesmo sorriso. Dona Marli vem com seu Fusquinha. E faz história na Redação.

Ademir Medici

14/02/2022 | 05:40



O Fusquinha que trouxe Dona Marly da Zona Leste paulistana está um brinco, joia familiar que leva a proprietária a todos os lugares e que desperta paixões.

- A senhora quer vender? – é uma pergunta corriqueira a ela dirigida.

Ela não vende e o automóvel já tem um destino, Rodrigo Figueiredo, o primeiro neto, que veio dirigindo desde a Vila Carrão.

REENCONTRO

Dona Marly quis conhecer o Diário. Quem a recebeu foi o diagramador e artista gráfico Paulo Cesar Teixeira Nunes, que fez a ponte com a Memória numa tabelinha com Vicente Marchi, o primo-irmão de Dona Marly.

Avó, primo, neto e Paulinho foram fotografados no saguão de entrada do jornal, na Rua Catequese, diante da linotipo que faz recordar a primeira oficina própria do Diário, ainda dos tempos do semanário News Seller.

Dona Marly pôde rever e ter de volta o álbum que organizou ainda jovem, e que foi guardado pelo primo por pelo menos 40 anos. Paulinho a presenteou com a impressão especial das matérias publicadas por “Memória”, e pela edição artística do mesmo álbum, com todos os conceitos que preparavam as jovens senhoras e senhoritas dos “revividos anos 50”.

OBRAS RARAS

Visivelmente emocionada, Dona Marly retribuiu a recepção oferecendo a esta página Memória três preciosidades, herança familiar.

1 – Uma encadernação de 1867 da revista “Cabrião”, que entre tantos assuntos cobrava a instalação da Estrada de Ferro São Paulo Railway e depois narrava os seus primeiros momentos.

2 – Exemplar do número 23 da revista “Leitura para Todos” (ano III; janeiro de 1908), editada no Rio de Janeiro.

3 – Exemplar do número 6, ano 18, da revista “Eu Sei Tudo”, de novembro de 1934, também editada na então capital federal.

- Guardei essas revistas todos esses anos e sei que agora ficarão em boas mãos – contou Dona Marly.

CABRIÃO

Trata-se de um periódico satírico publicado em São Paulo entre 1866 e 1867, justamente quando era finalizada e inauguração da primeira estrada de ferro do Estado, interligando Santos a Jundiaí, cortando o Grande ABC.

Guilherme Rabelo Fernandes, graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, conta em artigo que “Cabrião” tinha os desenhos do italiano Angelo Agostini, que satirizavam a monarquia e a ordem religiosa e social do Império, assim como um dos grandes eventos históricos da época: a Guerra do Paraguai.

A revista perdurou até setembro de 1867, e o compêndio que Dona Marly repassou à Memória focaliza todos os números daquele ano. Um raro presente.

Se Dona Marly traçou um perfil da década de 1950 sob o ponto de vista da formação feminina, “Cabrião” retrata um biênio de raros acontecimentos do período imperial brasileiro a partir de São Paulo. Humor cáustico de uma época.

TIME COMPLETO. Marly Gazzi Setti (no destaque) e ao lado de Paulinho (do Diário, o primeiro à esquerda), do primo Vicente Marchi e do neto Rodrigo Figueiredo: na página escolhida do álbum, um tricô para bebês feito em 1958, sob orientação do Sesi paulistano



Crédito das fotos 1 e 2 – Claudinei Plaza

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 13 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1766

IMPRENSA – Chiquinho Palmério, que já estava na casa desde 1971, era apresentado como o novo colunista social do Diário. Faria história na região.

Francisco Renato Palmério é filho do jornalista e escritor Eduardo Palmério e sobrinho do também escritor Mario Palmério, da Academia Brasileira de Letras.

Chiquinho criava a coluna “Gente & Notícia”. Santo André o conquistou e ele reside na cidade até hoje.

O Diário também apresentava outros três valores da Redação: Jayme Gonçalves, novo editor de Política; Aleksandar Jovanovic assumia a coluna “Acontecendo”; e Wilma Ary a página de Turismo.

EM 14 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Paris, 14 – Durante as experiências que hoje fazia em Mônaco, o balão de Santos Dumont se rasgou e caiu no mar. Várias embarcações acudiram, conseguindo salvar o brasileiro, mas a aeronave ficou submergida.

Organizava-se em São Paulo a Associação dos Amigos e Encarcerados.

1917 – A Câmara Municipal de São Bernardo estudava a execução de uma lei que tornasse obrigatório o ensino básico no Município, espaço geográfico hoje abrangido pelo Grande ABC.

1922 – Concluído o projeto para a construção da nova Estação do Norte, ao lado da Estação do Brás, em São Paulo, ponto de passagem diária de passageiros do Grande ABC. A nova estação foi projetada à semelhança das estações americanas. A fachada segue a escola francesa.

1952 – Crise de produtos alimentícios, cada vez mais caros e escassos. Volta a se falar no cinturão verde que em outras eras abasteceu a Capital. Ocorre que a urbanização crescente vai tomando conta de sítios, chácaras e granjas, que forneceriam cereais, frutas, legumes, leite, ovos e aves.

Uma das alternativas estudadas eram os municípios ao redor, entre os quais Santo André e São Bernardo, que ainda possuíam áreas rurais.

1957 – Governo do Estado criava o curso de Geologia na Universidade de São Paulo.

1967 - Com o símbolo NCr$, entrava em vigor no Brasil o cruzeiro novo.

1972 – Falecia José Brancaglione, o farmacêutico Zezinho, um dos mais queridos de Santo André.

1977 – Professor Vicente Bastos assumia o cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura de São Caetano.

1987 - A União Brasileira de Escritores pedia à Prefeitura de Santo André que fosse dado o nome da tradutora Nair Lacerda à Biblioteca Municipal.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Caeté (Minas Gerais); Delmiro Gouveia (Alagoas); e Itapiranga e Ituporanga (Santa Catarina).



SANTOS DO DIA

Cirilo (monge)

Metódio (bispo)

Valentim de Terni. Viveu no século III.

