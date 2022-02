Durante programa, Faustão é exposto pelo filho e dispara: -Boca de lata

11/02/2022 | 08:10



Na noite da última quinta-feira, dia 10, o apresentador Fausto Silva ficou sem graça durante o seu programa na Band!

Apresentando a atração ao lado do filho João Guilherme, Faustão teve sua intimidade exposta pelo herdeiro e brincou ao chama-lo de boca de lata. O jovem relembrou do comportamento do pai durante uma dieta que realizou na pandemia.

- Durante a pandemia, ele teve que fazer uma dieta de não comer carne, não comer nada, pão, e esse daqui ficava chorando: Mas eu não posso nenhum pouquinho de carne parecia que era um bebê chorão! Quando ele fez a dieta reclamou hein?

Visivelmente sem graça, Fausto falou que iria mandar o filho para outro programa:

- Ele veio aqui só para fazer essas coisas. Eu vou arrumar um lugar para você! Ô Sonia Abrão, pode contratar, o boca de lata!

Essa não é a primeira vez que João Guilherme expõe o pai. Nos últimos dias, ele contou sobre uma situação que ocorreu durante um dos réveillons em família.

- A gente foi passar um réveillon na praia, esse aqui tomou um tombo caiu a luz da casa, foi uma loucura.