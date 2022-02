Vice-presidente da OAB entra com ação na Justiça contra o Facebook

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022 | 00:01



A vice-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Aline Romanholli, entrou com ação judicial contra o Facebook após ter seu perfil do Instagram, que pertence a essa empresa, hackeado em janeiro. Mesmo com liminar obrigando a devolução em até três dias, a companhia não se pronunciou e está sob pena de R$ 1.000 diários até restabelecer o acesso da advogada.

O golpe que Aline sofreu é um dos mais comuns na internet. Os hackers invadem um perfil e o proprietário oficial perde o acesso. A partir disso, no caso do Instagram, eles divulgam a venda de produtos falsos nos <CF51>stories</CF> e esperam os seguidores entrarem em contato para negociar e fazer transferências bancárias aos invasores. “Eles publicaram geladeiras e televisões. Depois, adequaram as postagens com o meu perfil. Já que gosto de vinho, começaram a oferecer isso também. Eram fotos de garrafas premiadas com preços extremamente baixos”, relembra Aline. “A sensação é como se tivessem entrado na minha casa e me roubado.”

Assim que soube da invasão, a advogada tentou resgatar a conta com mais de 3.500 seguidores e quase 4.000 fotos. “Tentei de todas as formas de recuperação que a plataforma oferece, desde selecionar a opção ‘esqueceu a senha’ até enviar vídeo para reconhecimento facial. Nenhuma deu certo.” Ela decidiu, então, contratar Paula Roberta Lourenço, advogada especialista em direito digital. “Ela entrou com a ação, que corre pelo Fórum de Santo André. O Facebook foi citado e a liminar foi entregue no escritório sede deles.” As postagens falsas duraram uma semana. Agora, o perfil segue disponível, mas ainda não foi devolvido para Aline.

O QUE FAZER?

A vice-presidente da OAB explica que é de suma importância procurar a Justiça nesses casos. “A primeira coisa a ser feita é o boletim de ocorrência. As vítimas devem comunicar à polícia que sofreram golpe e estão expostas.” Segundo ela, o Instagram possui responsabilidade de manter o sigilo e controle das informações dos usuários.

Apesar de ser um caso recorrente, alguns seguidores conversaram com os hackers que se passavam pela advogada. “Um cliente mandou mensagem pelo direct <CF51>(ferramenta de mensagens do Instagram) </CF>e falou que faria um depósito para mim. A primeira coisa que eles disseram era que a minha chave pix havia mudado.” Caso a pessoa transfira dinheiro para uma conta falsa, o processo deve ser o mesmo. “Quando isso acontece, cabe à polícia investigar. No boletim, devem conter também os dados da conta de transferência. Denunciar o que aconteceu é uma forma de se resguardar.”

Uma das maneiras de diminuir as chances de invasão é pela opção de “autenticação de dois fatores” nas configurações de segurança do Instagram. O recurso faz com que haja uma segunda verificação para confirmar a identidade de quem está acessando. O usuário pode escolher por receber um código de login por e-mail, SMS, aplicativo de autenticação, entre outras opções que buscam garantir a privacidade do perfil.