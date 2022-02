Em 'Guerra' com Doria, PSD de Kassab perde 12 prefeitos para o PSDB em São Paulo

10/02/2022 | 21:15



O governador de São Paulo, João Doria, e seu vice, Rodrigo Garcia, anunciam nesta terça-feira, 10, a filiação ao PSDB de 12 prefeitos do PSD, partido criado e presidido pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab. O "mutirão" de nova adesões ocorre apenas dois dias depois de Kassab convidar o prefeito de São José dos Campos (SP), o ex-tucano Felício Ramuth, para disputar o governo paulista pelo PSD.

Durante o processo de prévias presidenciais do PSDB, Ramuth rompeu com Doria e apoiou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O diretório de São José dos Campos foi o único partido em São Paulo que não apoiou Doria na disputa.

Com essa estratégia, os tucanos esperam esvaziar o projeto de Kassab em São Paulo, onde o PSDB vai lançar Garcia na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. "É um movimento natural dos prefeitos embarcar no projeto Doria/Rodrigo. Esse movimento será crescente e intensificado", disse o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, que também é secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo.

Os prefeitos que deixam o PSD rumo ao PSDB são de cidades pequenas e médias (veja a lista abaixo).

A primeira opção de Kassab em São Paulo era lançar o ex-governador Geraldo Alckmin em uma coligação com o PSB do também ex-governador Márcio França. Esse projeto, porém, naufragou após a aproximação de Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem deve ser candidato a vice.

Prefeitos que vão trocar o PSD pelo PSDB:

- Antonio Alexandre Gemente (Mairinque)

- Antonio Simonato (Pauliceia)

- Rodrigo Primo Antunes (Barbosa)

- Ciro Veneroni (Avanhandava)

- Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos)

- Alcides Campos Junior (Laranjal Paulista)

- Reginaldo Marcomini (Macedônia)

- Lucas Sia (Arhur Nogueira)

- Jandira Gutierrez (Teodoro Sampaio)

- Davi Batista (Pratania)

- Tânia Yoga (Nova Granada)

- Roberto Garcia (Jacupiranga)

Além disso, o prefeito de Atibaia, Emil Ono de Atibaia, e de Altinópolis, José Roberto de Altinopolis, se desfiliaram do PSD a pedido de Garcia e Doria. Ambos apoiarão os tucanos, mas vão se filiar a outras legendas devido a conflitos locais com o PSDB.