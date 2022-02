Santos só empata com o São Bernardo e continua sem vencer na Vila no Paulistão

10/02/2022 | 21:03



O Santos só empatou com o São Bernardo, nesta quinta-feira, por 1 a 1, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista e continua sem vencer na Vila Belmiro. Com o resultado, o time do técnico Fábio Carille, vaiado pelos torcedores santistas após o apito final, alcançou os seis pontos, enquanto o time do ABC somou o oitavo ponto na competição.

O Santos iniciou com uma blitz e não permitiu que o São Bernardo praticamente tocasse na bola nos dez primeiros minutos. Foram três boas oportunidades criadas pelo time do técnico Fábio Carille, que, livre da covid-19, sentou pela primeira vez no banco de reservas na Vila Belmiro neste Paulistão.

Logo aos dois minutos, Madson cabeceou na pequena área, mas Júnior Oliveira fez grande defesa. Aos sete e aos nove, Marcos Leonardo mostrou todo seu oportunismo e habilidade. Além de um chute forte de primeira, o jovem atacante quase fez um golaço de bicicleta.

O Santos soube explorar as laterais do campo, sempre com muita velocidade e bolas lançadas por trás da zaga do São Bernardo. Já o time do ABC, não conseguiu mostrar no início o bom futebol dos primeiros quatro jogos da competição. Pressionado, tentou chutes de longa distância, mas sem êxito.

O esforço ofensivo do Santos foi recompensado aos 25 minutos. Em bela jogada, que teve início com a habilidade de Ângelo e foi concluída pela inteligência de Marcos Leonardo. Lançado, o atacante, de 18 anos, soube 'fugir' do impedimento e tocar com categoria, por cima, na saída de Júnior Oliveira. Foi o terceiro gol do jovem no Paulistão.

A vantagem no placar não diminuiu o ímpeto santista, que quase fez o segundo gol, aos 37 minutos, mas a finalização de Ricardo Goulart parou na trave.

Por pouco o Santos não foi castigado por perder tantas oportunidades. Aos 39, Davó, na raça, passou pela zaga santista e quase empatou a partida. Nos últimos 15 minutos da primeira etapa, o São Bernardo esteve mais organizado e presente no campo do adversário.

O São Bernardo voltou mais confiante para a etapa final. Com a bola no chão e rápida troca de passes, a equipe visitante foi ao ataque, enquanto o Santos diminuiu bastante o ritmo no ataque e afrouxou demais a marcação, principalmente no meio de campo.

Insatisfeito com a produção do time, Carille fez alterações e não agradou parte da torcida, que reclamou muito a saída de Ângelo, aos 17 minutos. Três minutos depois, a situação do treinador santista ficou ainda pior, quando Silvinho empatou para o São Bernardo.

Com as vaias que vieram da arquibancada e o nervosismo dos jogadores santistas em campo, o São Bernardo tomou conta do jogo e passou a atuar mais com a bola e no campo adversário.

Mas com o passar do tempo, o time do ABC sentiu um pouco a parte física e o Santos voltou a reequilibrar a disputa nos minutos finais. Mas o placar não foi modificado. O empate foi justo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 1 SÃO BERNARDO

SANTOS - João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho (Vinícius Balieiro), Vinícius Zanocelo (Gabriel Pirani) e Ricardo Goulart (Bruno Oliveira); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo (Marcos Guilherme). Técnico: Fábio Carille.

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Romisson) e Igor Fernandes; Silvinho (Rafinha), Paulinho Moccelin (Léo Gomes) e Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

GOL - Marcos Leonardo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Silvinho, aos 20 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Kaiky, Camacho, Rodrigo Souza e Marcos Guilherme.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.