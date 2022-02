São Caetano inicia reforço escolar para 14 mil estudantes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/02/2022 | 03:01



Após dois anos com ensino remoto na rede municipal em razão da pandemia, a Prefeitura de São Caetano iniciou ontem o Programa Retomada da Educação, que beneficiará pelo menos 14 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio.

O programa tem como objetivo combater eventuais deficits de aprendizagem acumulados ao longo da pandemia. Assim, as escolas vão dedicar o primeiro mês de programa (que começou ontem), exclusivamente, à revisão do conteúdo pedagógico dos anos anteriores. O reforço é intensivo e será para todas as disciplinas.

Depois desse primeiro mês, cada unidade escolar fará uma avaliação pedagógica que, consequentemente, dará um diagnóstico sobre o estágio em que cada aluno se encontra. Se ainda assim o estudante apresentar algum deficit, as aulas de reforço podem continuar, em contraturno escolar.

Já a partir do dia 7 de março, as escolas vão iniciar a aplicação do conteúdo do ano correspondente à matrícula do aluno, ou seja, seguindo o calendário escolar, que, segundo o prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), não haverá mudanças o ano letivo.

“Esse programa é um reforço intenso que busca essa retomada de partes que ficaram para trás”, detalhou o chefe do Executivo em apresentação no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns.

O programa teve início no mesmo dia da retomada das aulas na rede municipal. Segundo Auricchio, a adesão já foi positiva dos estudantes nesse primeiro dia, com 87% de presença nos ensinos fundamental e médio e 77% na educação infantil.

Na ocasião, a secretária de Educação do município, Minéa Paschoaleto Fratelli, ainda ressaltou a importância sobre a participação dos pais e responsáveis na comunidade escolar. “Para nós, esse encontro também marca mais uma possibilidade de diálogo. O objetivo é ficar cada vez mais próximo (dos pais e responsáveis), para uma educação de qualidade”, ressaltou.

PILARES

O Programa Retomada da Educação ainda envolve outros três pilares: Segurança Alimentar, Saúde na Escola e Renda + Educação.

O primeiro ponto prevê a retomada do almoço na escola para 12 mil alunos do ensino fundamental, além do reforço na merenda, com o Programa Nutre&Ação (iniciativa pedagógica sobre alimentação saudáve)l)

Já no Saúde na Escola contempla os atendimentos especializados nos colégios de psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos. O pilar contará com um comitê de monitoramento que analisará desde o retorno das aulas até casos confirmados de Covid-19 em crianças.

Por último, o Renda + Educação será um programa para auxiliar nas condições do estudante em situação de vulnerabilidade. Isso vai acontecer por meio de transferência de renda mensal para o aluno, possivelmente, por meio de um cartão. Esse benefício ainda está em planejamento e deve ter mais novidades a partir de abril deste ano.