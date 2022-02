Shoppings da região recebem caminhão com quarto temático do BBB

da Redação



09/02/2022 | 16:03



Dois shoppings do Grande ABC vão trazer aos visitantes a experiência de estar dentro da casa do BBB (Big Brither Brasil) 22. Os Shopping ABC e Atrium Shopping, ambos em Santo André, vão receber um caminhão decorado com portas e papéis de parede usados no reality show da TV Globo para que as pessoas possam entrar e tirar fotos.



Chamado de Pormade Móvel, o veículo estará no Shopping ABC de 8 a 10 de fevereiro, das 10h às 20h, logo depois, a atração chega ao Atrium Shopping, de 11 a 13, e funciona das 10h às 22h na sexta e sábado e das 14h às 20h no domingo.



Os veículos despertam a atenção das pessoas por onde passam. No caminhão, o visitante pode conhecer o modelo da cadeira do confessionário, por exemplo, que foi produzido pela empresa DT3 e é o mesmo que está presente na casa. A Pormade também criou plaquinhas com emojis para que o público interaja e faça fotos e vídeos para as redes sociais.



Os dois caminhões com a temática do BBB já passaram por cidades como Curitiba, São Paulo, Sorocaba, Itajaí, Balneário Camboriú e Brusque.