Todos os filmes live-action da Disney classificados do pior para o melhor

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/02/2022 | 08:55



Os filmes live-action da Disney são releituras com atores reais de clássicos animados. Nos últimos anos, o estúdio vem apostando no formato, tendo uma série de títulos já anunciados, como Peter Pan e A Pequena Sereia. Lançadas, por sua vez, são 16 obras. Todas elas estão disponíveis no serviço de streaming Disney+ – mas não necessariamente merecem o seu tempo.

Para você não errar na escolha, o 33Giga classificou todos os filmes live-action da Disney em um ranking do pior para o melhor. As pontuações foram baseadas no Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas.

O live-action da Disney com pior avaliação é Alice Através do Espelho. Na trama, Alice retorna após uma longa viagem pelo mundo. Em uma grande festa de boas-vindas, nota a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e volta ao País das Maravilhas. Lá, descobre que o Chapeleiro Maluco e sua família correm risco de vida.

Cruella De Vil sai da prisão devido ao seu bom comportamento. Mas a vilã não consegue se desfazer da ideia de ter um casaco de pele. Assim, um canil à beira da falência será seu alvo. Caberá à uma dálmata sem manchas e uma arara que acha que é um rottweiler salvarem o dia.

Cinco anos após Aurora despertar do sono profundo, ela é pedida em casamento pelo príncipe Phillip. Agora, a princesa e sua protetora Malévola vão entrar em conflito sobre assuntos como amor, aliados e poder.

A história de amor entre uma cocker spaniel mimada e um cachorro vira-lata. Após ele salvar a cadelinha do perigo de vagar sozinha pelas ruas, os dois vão embarcar em várias aventuras – incluindo aquela cena icônica de beijo de espaguete.

Os dálmatas Pongo e Perdita estão eufóricos com a chegada de 15 filhotinhos. Mas uma excêntrica estilista de moda sequestra a ninhada – e todos os demais filhotes de dálmata de Londres, na Inglaterra – para criar um casaco de pele. Agora, o casal de cachorros deve reunir os animais da cidade para realizar o resgate.

Ao retornar da guerra, Holt Farrier encontra o circo em que trabalhava passando por dificuldades. Ele decide ajudar, cuidando do treinamento de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno animal é capaz de uma façanha: voar.

Durante uma festa da nobreza, Alice vê um coelho branco e decide segui-lo, mas acaba caindo em um buraco. Desse jeito, ela vai parar no País das Maravilhas, um lugar estranho e mágico, que ela já tinha visitado quando criança, mas de que não se recorda.

Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode conceder desejos. Agora, ele vai usar os pedidos para se tornar um príncipe e conquistar o amor da princesa por quem se apaixonou, bem como a confiança do pai dela.

Traído e exilado de seu reino, o leãozinho Simba precisa amadurecer e retomar seu lugar como herdeiro real nas planícies da savana africana.

Malévola se torna uma mulher amarga após ser traída pelo seu grande amor. Mesmo após anos, ela ainda busca vingança. Tanto que decide amaldiçoar a filha recém-nascida dele. Aos poucos, no entanto, ela começa a desenvolver sentimentos de amizade em relação à jovem e pura Aurora.

Este live-action da Disney é ambientado em Londres, na Inglaterra, nos anos 1970, em meio à revolução do punk rock. O filme acompanha uma jovem trapaceira chamada Estella e revela os acontecimentos que a levam a abraçar seu lado perverso e se tornar a maligna e vingativa Cruella de Vil.

Christopher Robin, o garotinho que embarcou em inúmeros aventuras no Bosque dos Cem Acres com um bando de adoráveis bichinhos de pelúcia, cresceu e perdeu o rumo. Agora, os amigos de infância vão até o mundo real para ajudá-lo a reencontrar o lado brincalhão que ainda existe em seu interior.

Após ter o pai capturado por uma Fera, Bela se oferece para ficar presa no lugar do progenitor. No castelo em que está encarcerada, a jovem vai conhecer objetos mágicos e descobrir que o monstro, na verdade, é um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

Quando o Imperador da China emite um decreto para que um homem de cada família sirva ao exército imperial, Mulan decide tomar o lugar de seu pai, que está doente e não tem herdeiros masculinos. Ela se disfarça de homem e vai combater os invasores que estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira.

Quando seu pai morre subitamente, Ella fica à mercê da cruel madrasta e suas duas filhas. Trabalhando como empregada, a jovem está prestes a perder a esperança, mas uma fada madrinha provoca uma mudança em seu destino.

O live-action da Disney com melhor avaliação é Mogli: O Menino Lobo. Na história, um menino criado por lobos, deixa o seu lar na selva e parte em uma viagem de autodescoberta, guiado por uma pantera austera e um urso bem animado.