Didi Louzada é envolvido em troca na NBA que manda C.J. McCollum aos Pelicans

09/02/2022 | 08:30



É o fim de uma era no Portland Trail Blazers. A dupla formada por Damian Lillard e C.J. McCollum será desfeita, pois o ala-armador será enviado ao New Orleans Pelicans. Isso afeta diretamente um dos brasileiros que atua na liga, Didi Louzada, que agora pertence à franquia do Oregon. As informações foram divulgadas pela ESPN americana e confirmadas pela NBA.

McCollum acerta com os Pelicans, mas ele não é o único. O time de New Orleans também recebe Larry Nance Jr. e Tony Snell. Os Blazers, por sua vez, além de Didi, recebem Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker, uma escolha protegida na primeira rodada do Draft de 2022 e duas futuras escolhas de segunda rodada.

A decisão é bem impactante e promete novos tempos para a franquia de Portland. Os Blazers este em todos os playoffs da Conferência Oeste desde que selecionaram McCollum em 2013, um ano depois da chegada de Lillard. A sina, porém, sempre foi a pós-temporada. Neste período, sofreu cinco eliminação na primeira rodada e chegou à final do Oeste apenas uma vez.

A bombástica troca ocorre quatro dias após uma negociação que o time de Oregon fez com o Los Angeles Clippers em que se desfez de Robert Covington e Norman Powell para as chegadas de Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson e uma futura escolha de segunda rodada, o que contribuiu para uma folha salarial mais flexível no futuro. A estimativa é de que atualmente esteja aproximadamente 17 milhões de dólares abaixo do teto das equipes da NBA.

C.J. McCollum chega para ajudar efetivamente os tiros longos New Orleans Pelicans, que ainda aguarda o retorno de Zion Williamson. O ala-armador tem médias de 20,5 pontos, 4,5 assistências e 4,3 rebotes nesta temporada. Os Pelicans têm sofrido bastante nos arremessos de longe nesta edição da liga, com apenas 32,9% de aproveitamento como time, sendo a 26ª equipe da NBA. Nos arremessos de 3, a franquia é a penúltima em aproveitamento. McCollum acertou, pelo menos, 37,5% dos chutes em todas as temporadas de sua carreira, com três temporadas acima de 40% de aproveitamento.