Santo André monitora morador infectado com a subvariante

Anderson Fattori



09/02/2022 | 08:27



A Prefeitura de Santo André identificou e monitora o morador que foi infectado pela subvariante da ômicron, a BA.2.De acordo com a administração andreense, o homem de 22 anos, que não teve o nome revelado, está em boas condições de saúde.

"A Prefeitura de Santo André foi notificada nesta terçafeira (ontem) pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica), regional (Grande) ABC, a respeito de paciente detectado com a subvariante BA.2 da ômicron.

O paciente, residente no Jardim Santo Alberto, já foi localizado e as medidas de prevenção, adotadas, conforme protocolo do Ministério da Saúde, desde a confirmação do caso positivo, o que não ocorreu em Santo André. O estado geral de saúde do paciente é bom e o município fará agora o monitoramento do quadro do mesmo e dos contactantes. Santo André segue enfrentando a Covid-19 e priorizando as medidas preventivas, como a vacinação e o cumprimento dos protocolos de notificação, investigação e monitoramento de casos", informou a administração.

O andreese procurou equipamento de saúde da Capital no dia 28 de janeiro, com sintomas leves da Covid. Ele foi examidado e medicado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o andreense foi vacinado com duas doses da vacina contra a Covid, mas ainda não está apto a receber a dose de reforço. Ele disse que ficou em isolamento assim que os sintomas se iniciaram.

Esse é o terceiro caso da subvariante identificado no Estado, já que foram relatados casos em Guarulhos e Sorocaba. Também foram identificados pacientes no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Especialistas dizem que a BA.2 é mais transmissível que a ômicron, mas ainda não se sabe se ela é mais perigosa.