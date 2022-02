Rua interditada no Jardim Itapark, em Mauá,será aberta em 10 dias

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 08:23



A Coop ­ Cooperativa de Consumo, responsável pela reconstrução do muro do estacionamento que desabou e causou a interdição da Rua Orlando Tasca, no Jardim itapark, em Mauá, garantiu que até o fim da próxima semana a via estará totalmente liberada tanto para pedestres como para veículos. A promessa foi feita pelo presidente executivo da empresa, Marcio Valle, que lamentou os transtornos causados pelo deslizamento de terra ocasionado em razão das fortes chuvas que atingiram a região no dia 30 de janeiro.

"A obra está sendo conduzida pelo proprietário do imóvel que é alugado pela Coop. Estamos dando todo o respaldo, acompanhando o andamento dos serviços e ajudando porque entendemos os transtornos que o deslizamento causou para as pessoas que moram por ali e lamentamos muito. Estamos trabalhando sete dias por semana com maquinário pesado para solucionar o problema no menor tempo possível, mas não é uma obra simples, ainda mais nesta época de chuvas. Verifiquei com a equipe e vamos conseguir liberar a rua com segurança até o fim da próxima semana caso o tempo se mantenha firme. A construção do muro completo fica pronta até o fim de fevereiro", explicou Marcio Valle.

O gestor disse que tomou conhecimento da proporção dos problemas ocasionados pelo deslizamento por meio de reportagem publicada pelo Diário no último sábado. "Diante dos depoimentos percebemos que falhamos na comunicação com as pessoas que moram no entorno da unidade e fizemos campanha oficial para avisar os vizinhos dos prazos para que tudo fique em ordem e a rua possa ser liberada com segurança", acrescentou Valle. Ninguém ficou ferido com o deslizamento.

O presidente executivo da Coop ainda destacou a dificuldade de realizar a obra com segurança. "Vamos ter que reforçar o muro que ficou para que também não venha a cair. Mas estamos tomando todos os cuidados, principalmente nestes dias de muita chuva. É uma obra bastante complexa", finalizou Valle.

A principal reclamação dos moradores do entorno do supermercado é que, com a interdição da Rua Orlando Tasca, é necessário ampliar o caminho e dar a volta no quarteirão para ter acesso à Avenida itapark, uma das principais do bairro. Moradores também citaram medo com novos deslizamentos de terra no local.