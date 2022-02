UBS funciona de modo precário em Diadema

Carolina Helena

08/02/2022 | 00:01



A UBS (Unidade Básica de Saúde) Piraporinha, em Diadema, está funcionando de modo precário. Fotos tiradas por usuários e enviadas ao Diário mostram que diversas salas do equipamento de saúde estão inutilizadas devido à grande quantidade de bolor nas paredes, situação que se agravou nas últimas semanas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade.

A equipe de reportagem do Diário esteve ontem no local e constatou que o atendimento está prejudicado. Uma enfermeira que pediu para não ser identificada explicou que só tem um médico trabalhando no local na especialidade de ginecologia justamente por falta de salas e que munícipes que procuram o equipamento para outras especialidades são encaminhados para as demais unidades do município.

Outro indício de comprometimento do equipamento de saúde é que no local não estão sendo aplicadas as vacinas contra a Covid-19, o que acontece em todas as outras UBSs de Diadema. A farmácia também não estava funcionando na tarde de ontem.

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema negou que o espaço tenha sofrido interdições por parte da Defesa Civil, mas reconheceu que o equipamento precisa de manutenção.

“A UBS está no cronograma de obras da Prefeitura em calendário anunciado em 11 de janeiro deste ano. O projeto da reforma foi discutido na segunda quinzena de dezembro de 2021 e contempla a reforma do telhado e troca do forro desta UBS, em um investimento de aproximadamente R$ 150 mil”, explicou a administração diademense. “As obras deveriam ter iniciado nesta segunda-feira (ontem), mas, em razão das fortes chuvas nos últimos dias, foram adiadas. Por questão de segurança, a reforma será iniciada assim que o tempo for favorável”, acrescentou a Prefeitura, sem estipular uma nova data.