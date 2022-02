Sesi. LBA. 1958. O que preocupava a mulher. Ações registradas num álbum essencial.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/02/2022



Marly Aparecida Gazzi Setti estudou até o segundo grau, mas como tantas jovens da Grande São Paulo industrial e urbana, frequentou cursos do Sesi (Serviço Social da Indústria) e LBA (Legião Brasileira de Assistência). Pôde preparar-se para enfrentar os problemas sociais de uma década referencial, os anos 1950. Com um diferencial: ela preservou uma documentação didática que hoje é histórica.

Depois de ser preparada para ser mãe e dona de casa, Marly colaborou com a Casa Maternal Dona Leonor Mendes de Barros, em São Paulo. E foi voluntária social por pelo menos 20 anos.

Já madura, dona Marly presidiu o Núcleo Assistencial Doce Lar da Criança, do Belenzinho, com atendimento médico e odontológico, mantido por atividades como bazares organizados e frequentados por mulheres de todas as camadas sociais.

Dos cursos da juventude, Marly registrou cada ação desenvolvida. Organizou um álbum maravilhoso, que foi parar nas mãos de Vicente Marchi, seu primo-irmão, residente em Santo André e colega de Paulo Cesar Teixeira Nunes, o Paulinho, do Departamento de Artes do Diário, que o trouxe à Memória.

Dona Marly, aos 82 anos, já não se lembrava do álbum. Paulinho, que é o diagramador desta página Memória, reproduziu página a página, o que permite, como por encanto, iniciar um retorno aos anos 50. Daí o tema da ilustração de hoje, a ser transformada em logotipo de mais uma série: “Anos 50 revividos”. Série a ser publicada quando esta página

Memória celebra 35 anos de publicação cotidiana e ininterrupta aqui no Diário.

Meninas e jovens de hoje, mulheres e senhoras do Grande ABC formadas pela ação social do Sesi e da LBA ao longo das décadas, acompanhem. Vocês por certo reviverão uma época marcante de suas vidas.

DONA MARLY

Nascimento: São Paulo, 17-12-1939.

Filiação: Armando Gazzi e Albina Marchi.

Marido: Sidnei Setti.

Filhos: Wagner Setti, engenheiro eletrônico residente em São Caetano; Wania Maria Setti de Figueiredo, terapeuta.

Nora: Joyce; genro: Sérgio de Figueiredo.

Netos: Rodrigo, Ricardo, Ligia, Gustavo, Fabio e Eloisa.

Bisnetos: Davi, seis anos; e Lis, 2 anos e meio.

VIAGEM NO TEMPO. O sonho do casamento, lições aprendidas, experiências vividas e agora compartilhadas - Crédito da foto – Arte: Paulo Cesar Teixeira Nunes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 8 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1761

FUTEBOL INTERNACIONAL – Em São Caetano, no Estádio Lauro Gomes de Almeida (hoje Anacleto Campanella), Saad local 4, Seleção do Zaire (ex-Congo) 2. Data: domingo, 6-2-1972.

EM 8 DE FEVEREIRO DE...

1552 – Tomé de Souza, governador geral do Brasil, chega a São Vicente e aprova o foral da vila dado por Braz Cubas à povoação de Santos.

NOTA – Foral (do latim fórum): documento real que estabelecia a criação de uma nova unidade administrativa.

1902 – Começa o Carnaval, com jogo de confetes pelas ruas centrais de São Paulo. No triângulo, muita movimentação de famílias.

Paris, 8 (Ag. Havas) – Anunciam-se novas medidas restritivas contra os jesuítas.

1922 – Construíam-se monumentos ao longo da Estrada Velha do Mar, entre São Bernardo e Cubatão, projeto de Victor Dubugras, arquiteto francês. Ideia era inaugurar os monumentos em 7 de setembro, por ocasião do centenário da Independência, o que de fato ocorreria.

Em São Paulo, erguia-se monumento à Independência junto ao Museu do Ipiranga, com jardins e parques ao redor, mais a abertura da Avenida da Independência.

Em fundições da Vila Prudente, eram trabalhadas as peças de estátuas para os jardins do Ipiranga, obra do escultor italiano Ettore Ximenes.

Lançado o número 1 do semanário “O Grito”.

1952 – Mudança na composição da Câmara Municipal de Santo André: vinte dias após a posse dos vereadores eleitos em 14 de outubro de 1951, é realizada eleição suplementar entre os que votaram na seção 51. Três vereadores perdem seus mandatos:

No PSB, Syr Martins, vice-presidente da Câmara, é substituído por Milton Figueiredo.

No PTB, João Calefi, 2º secretário, é substituído por João Batista Marigo Martins.

No PSP, Antonio Martins é substituído por Noêmio Spada.

Os três novos vereadores tomam posse em 23-1-1952. Milton Figueiredo passa para o PSP. Em 98 urnas obtivera apenas 107 votos; na eleição suplementar, em uma urna apenas, consegue 62 votos.

Elizabeth proclamada rainha da Inglaterra, em substituição ao rei Jorge VI, falecido em em 6-1-1852.

Inaugurado o restaurante Fasano, com seu jardim de inverno, “para as famílias elegantes de São Paulo”.

1957 – Instalado o Grupo Escolar Felício Laurito, em Ribeirão Pires.

Em 7 de fevereiro, o médio Maurinho, ex-São Bento de São Caetano, estreia no Palmeiras, na derrota por 1 a 0 frente ao São Paulo, em amistoso realizado no Pacaembu.

MAURINHO. Ganha foto no Estadão, ainda com a camisa do São Bento de São Caetano, quando da sua estreia no Palmeiras - Crédito da foto – Estadão Acervo



SANTOS DO DIA

Josefina Bakhita

Jerônimo Emiliano (ou: Emiliane, Emiliani)

João da Mata

SÃO JERÔNIMO. Duas paróquias próximas, em Santo André, possuem capelas dedicadas a São Jerônimo Emiliano: a capela do Parque Miami, ligada à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe; e a capela do Jardim Santo André, integrada à Paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos

MUNICÍPIO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Água Clara, no Mato Grosso do Sul.

