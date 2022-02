Precaver, não remediar

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 23:59



Os temporais de fim de ano provocaram estragos no Grande ABC. Enquanto alguns ignoraram o alerta, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), respondeu imediatamente ao desafio. Ontem, o tucano anunciou R$ 1,3 milhão para aprimorar o programa de prevenção de enchentes em áreas com histórico de alagamentos. O objetivo é investir pesadamente em tecnologia de modo que a cidade consiga antever eventuais chuvas fortes, permitindo, assim, alertar moradores antes que cheias atinjam os bairros, preservando vidas e bens.



Investir em instrumentos que tornem mais precisos os dados utilizados para nortear as ações da equipe de Defesa Civil é medida importante para reduzir as perdas causadas pelos alagamentos que tanto castigam Santo André – e outras cidades do Grande ABC, região altamente irrigada por rios e córregos. O valor anunciado pelo prefeito de Santo André será aplicado na instalação de 500 bocas de lobo inteligentes, que avisam quando estão cheias ou obstruídas, na aquisição de 11 câmeras para ampliar o sistema de monitoramento de rios e córregos e na compra de aparelhos como fluviômetros (que medem o nível dos rios) e pluviômetros (que medem a quantidade de chuva em determinada região).



Colocar a tecnologia a serviço da cidade é obrigação do gestor público comprometido com o bem-estar da população. Já que os temporais não podem ser evitados e a especulação imobiliária seguirá, por muito tempo, infelizmente, empurrando famílias mais pobres para as encostas de morros e beiras de rios, que ao menos se invista em sistema inteligente capaz de alertar os moradores dos riscos com alguma antecedência. Assim, ao menos, as tragédias, que tanta tristeza e comoção causam, poderão, finalmente, ser varridas do noticiário.



Na esfera da prevenção a desastres naturais, que são constantes em áreas tropicais como as das sete cidades, não poderia haver dinheiro mais bem gasto. Precaver é sempre melhor do que remediar.