Mauício Soares tem justa homenagem

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 05:36



A Prefeitura de São Bernardo, que é comandada por Orlando Morando (PSDB), prestou justa homenagem a Maurício Soares, ex-chefe do Executivo da cidade em duas oportunidades e que faleceu em março do ano passado. Maurício Soares, agora, passa a ser o nome do Hospital de Urgência do município. Morando realizou ato simbólico no saguão principal do equipamento de saúde, que agora ostenta placa e totem com o nome do ex-prefeito. Além do mandatário de São Bernardo, participaram da atividade a viúva de Maurício Soares, dona Laerte Soares, e seus três filhos. Político de prestígio na região, Maurício Soares passou pelas gestões de William Dib, de Luiz Marinho (PT) e também de Orlando Morando.

Vai apoiar quem?

O vereador Jorge Araújo (PSD), de São Bernardo, ainda precisa definir o que fará para o pleito deste ano. Na eleição anterior, em 2018, o parlamentar ficou marcado por prestar apoio a dois candidatos de fora da cidade. Prefeito do município, Orlando Morando (PSDB) chegou a cobrar o vereador durante discussão sobre emendas parlamentares. O tucano teria dito para Araújo cobrar os políticos que tinha apoiado, o que teria constrangido o vereador.

Pescadores 1

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), recebeu comissão de pescadores da Represa Billings em seu gabinete. Na ocasião, os trabalhadores foram contemplados com credenciais para acessar o Parque Oriental em horários diferenciados, uma vez que utilizam o local para atracar os seus barcos e guardar equipamentos. São cerca de 20 pescadores artesanais legalizados, que tiram o sustento dessa atividade. Durante o encontro, a comissão reivindicou mais proteção para seus materiais de trabalho devido à vulnerabilidade da segurança às margens da represa.

Pescadores 2

Volpi afirmou que avaliará as demandas da comissão, por entender que a reivindicação é justa. Apesar do distanciamento entre prefeito e vice, Humberto D’Orto Neto, o Amigão (PSB), também participou da reunião. A secretária de Educação, Rosi de Marco, o diretor de Turismo, Henrique Celso, e o presidente da Câmara, vereador Guto Volpi, também estiveram no encontro.