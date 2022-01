São Bernardo oferece oficinas de circo aéreo, graffiti e break dance

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/01/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, oferece programação especial de verão junto à Dajuv (Divisão de Ações Ligadas à Juventude). Trata-se de oficinas gratuitas de circo aéreo, graffiti e break dance, atividades voltadas a crianças e adultos.

As oficinas de graffiti serão realizadas com Denis Pinho às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 16h. As inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/2StCmdvAisbonppe6 . Já os interessados em break dance terão monitoria com Junior Cesar às quartas e sextas-feiras, das 13h às 14h30. Neste caso, as inscrições devem ser realizadas pelo endereço https://forms.gle/mh93tqvSmMjfBexy 8. Ambas atividades são indicadas para jovens com idade a partir de 14 anos.

Para quem gosta de circo, são três opções disponíveis: as oficinas de circo infantil (6 aos 13 anos) com Victória Grotti vão ser realizadas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h30. As inscrições serão feitas por meio do link https://forms.gle/kXU5xFteEkj9PmQaA . Para os adolescentes, com idade a partir de 14 anos, Fabiu Galvão oferecerá oficina de circo iniciante às terças e quintas-feiras, das 10h30 às 12h. Para participar, basta se inscrever no endereço https://forms.gle/pDaHWAnhK56fkHjt5 .

Há ainda a opção de oficinas de circo intermediário/avançado, voltadas aos jovens a partir de 14 anos, ministradas por Potira às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h30 – inscrições pelo https://forms.gle/UtHMTrVdmckXoMPD7 .

A Dajuv é espaço que contribui para o desenvolvimento do jovem de São Bernardo, oferecendo oportunidades de acesso aos diversos campos de conhecimento que vão além dos universos artístico e esportivo. Além de oficinas, eventos, workshops e outras atividades, são ministrados aos alunos conteúdos relacionados a formação cidadã, educação ambiental, e tantos outros assuntos que fazem parte do universo juvenil.

A Dajuv funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Redenção, 271 (portaria 23), Centro de São Bernardo.