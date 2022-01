Grande ABC alcança 29,2% de cobertura vacinal de crianças

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2022 | 00:01



O Grande ABC completou ontem duas semanas desde que as primeiras doses da vacina contra a Covid foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. De acordo com informações das prefeituras, 79.265 imunizantes já foram ministrados neste público-alvo, o que equivale a 29,2% dos 271.144 moradores desta faixa etária.

Caso mantenha o ritmo atual da vacinação, com média de 5.661 doses aplicadas por dia, o Grande ABC vai precisar de mais 33 dias para imunizar todas as crianças com pelo menos uma dose, ou seja, as cidades não vão conseguir cumprir a meta estabelecida pelo governo do Estado de vacinar todas as crianças antes do retorno presencial das aulas. As escolas estaduais vão retornar na quarta-feira e as municipais, a partir do dia 7. Os colégios particulares já têm permissão para iniciar o ano letivo.

O atraso na vacinação se deu, principalmente, porque o governo federal demorou praticamente um mês para disponibilizar os imunizantes para a faixa etária. A vacina pediátrica da Pfizer foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no dia 16 de dezembro, mas a primeira vacina no Brasil só foi aplicada no dia 14 de fevereiro.

Para tentar melhorar os números as cidades têm promovido mutirões. Hoje é a vez de Diadema organizar o Dia D, quando todas as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir das 8h30 às 16h para aplicar o imunizante. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos e com a documentação obrigatória, ou seja, documento com foto, CPF e caderneta de vacinação.

“As crianças podem pegar Covid-19 e, se não estiverem vacinadas, podem ter complicações, ficar com sequelas ou até ir a óbito. Não podemos banalizar esse risco e as perdas de pais que não tiveram a chance de imunizar seus filhos. A vacina salva vidas. Outra coisa importante a pontuar é que a vacinação é um direito previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), por isso, precisamos avançar com a imunização delas”, reforçou Franciele Finfa da Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde de Diadema.

Em Mauá hoje cinco postos estarão abertos para vacinação das 9h às 16h, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Flórida, Parque São Vicente, Magini, São João e Zaíra 1, que estão fazendo agendamento on-line para a imunização das crianças de 5 a 11 anos.

Em Rio Grande da Serra a Prefeitura mudou o local de vacinação das crianças, que agora serão imunizadas na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Professor Rachel Silveira Monteiro (Rua José Maria Figueiredo, 435, Vila Figueiredo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem agendamento prévio.

As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac.