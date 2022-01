São Caetano tenta vencer a primeira na A-2

Dérek Bittencourt



29/01/2022 | 00:01



O São Caetano não estreou com o resultado que imaginava na Série A-2 do Paulista. Foi a Monte Azul e perdeu do time da casa por 1 a 0. Hoje, no entanto, espera ter desempenho e sorte diferentes em seu primeiro jogo no Estádio Anacleto Campanella, às 15h, contra a Portuguesa Santista.

“Vamos buscar uma apresentação mais consistente e uma postura mais competitiva para tentar a vitória e consequentemente ter mais tranquilidade para seguir bem na competição dentro dos nossos objetivos”, declarou o goleiro Luiz. “Não podemos nem pensar em outro resultado que não seja a vitória”, completou o técnico Max Sandro.

O treinador, aliás, não tem desfalques para a partida, em comparação ao jogo de estreia. Principal reforço da temporada, o atacante Ricardo Oliveira ainda não reúne as melhores condições físicas e só deverá estar apto em dez dias.

O goleiro Luiz ainda recordou o revés em Monte Azul e utilizou como base para traçar o que o time deve ou não fazer tanto no compromisso de hoje quanto para a sequência da competição.

“Não era o que esperávamos, pois fizemos toda a preparação em cima do esquema do Max Sandro e não conseguimos colocar em campo na hora do jogo. Lógico que a estreia tem suas dificuldades, principalmente a temperatura do jogo, mas isso não é desculpa. Agora precisamos trabalhar mais e mostrar tudo aquilo que preparamos e combinamos nos treinamentos, pois a realidade do São Caetano é de entrar na competição para buscar o acesso”, finalizou o arqueiro azulino.

Na tentativa de atrair o máximo possível de torcedores, a diretoria definiu o preço dos ingressos a R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).