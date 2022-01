Luan Santana abre o coração e fala sobre sua vida pessoal e novos projetos: Me sinto preparado para falar de tudo

28/01/2022 | 17:11



Tem coisa boa chegando! Luan Santana vai lançar seu novo projeto chamado Luan City na próxima quinta-feira, dia 3, e já está deixando todos animados com as novidades. Para divulgar as novas músicas, o cantor conversou com Leo Dias e abriu o jogo em uma entrevista sem cortes.

Além de dar alguns spoilers sobre os temas que serão abordados nessa nova fase da sua carreira, Luan relembrou de quando começou a vida de shows. O compositor fez questão de falar de como a maturidade o afetou depois de tantos anos nos holofotes:

- Agora me sinto preparado para falar de tudo. Quando comecei a carreira era muito novo. Se estava bebendo, trocava o copo para não desvirtuar um adolescente que me seguia.

Sem se importar com o que haters pensam dele e de sua vida, Luan abriu o coração e falou sobre sua relação com a ex-noiva, Jade:

- Ela era meu ponto de paz, meu refúgio diante de toda tempestade. Mas, a gente começou a ter atritos que machucavam e não davam mais para segurar.

Mas o cantor não está solteiro. Ele está namorando Iza e os dois pombinhos já trocaram beijos apaixonados em uma gravação de DVD que aconteceu em dezembro de 2021.