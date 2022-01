Tiago Abravanel mostra foto com Silvio Santos durante o BBB22

28/01/2022 | 12:10



Como você viu, Tiago Abravanel acabou vencendo junto com Pedro Scooby a prova do líder durante a última quinta-feira, dia 27, e como de costume o líder recebe fotos da família dentro do quarto principal da casa.

Caso você não saiba, Tiago é neto de Silvio Santos e combinado com Scooby, o cantor acabou sendo coroado como o novo líder e o surfista ficou com a imunidade da semana. E como eles recebem fotos da família, o dono do báu acabou aparecendo na Rede Globo.

Uau, por essa a gente não esperava! Tiago fez questão de mostrar as fotos para os seus amigos que contam com acesso ao quarto do líder e mostrou até para as câmeras uma fotografia que estava ao lado do avô. Que fofo! Os brothers da casa simplesmente ficaram enlouquecidos e soltaram vários elogios.