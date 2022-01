Jade Picon lidera índice de popularidade do BBB 22

Da Redação, com assessoria

Jade Picon lidera o índice de popularidade do BBB 22 nas mídias digitais. A Cortex, empresa de inteligência de dados, mensurou, durante oito dias, o desempenho dos participantes da edição. O estudo foi feito a partir do monitoramento das menções aos nomes na imprensa, nas redes sociais de líderes de opinião e nas buscas no Google, além de analisar em paralelo o desempenho online nos próprios perfis de cada brother, usando o engajamento e o número de seguidores.

“Por meio da análise da plataforma, pode-se observar que, quanto mais os participantes geram entretenimento para o público, maior fica seu índice de popularidade. Os dados colhidos mostram o quanto uma atitude de um pessoa mexe com todos os números ligados a ela, seja no engajamento, seja nas menções pelos veículos ou nos conteúdos produzidos pelos formadores de opinião”, explica Claudio Bruno, Innovation & Offering Evangelist Director na Cortex.

Abaixo, confira o índice de popularidade do BBB 22. A pontuação varia entre 100 (máxima) e 0 (mínima):

Jade Picon 75,5 Linn da Quebrada 57 Naiara Azevedo 40,1 Pedro Scooby 32 Paulo André 30,5 Arthur Aguiar 29,4 Maria 28,7 Douglas Silva 28 Tiago Abravanel 26,4 Vyni 26,1 Rodrigo Mussi 25,9 Brunna Gonçalves 25,3 Eslovênia Marques 23,7 Natália Deodato 22,1 Laís Caldas 18,5 Lucas Bissoli 17,8 Bárbara Heck 16 Jessilane Alves 12,3 Eliezer do Carmo 11,3