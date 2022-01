Federação deve unir tucanos e Cidadania

Da Redação



28/01/2022 | 08:42



A executiva nacional do PSDB autorizou, em reunião realizada ontem, a abertura do diálogo com o Cidadania para a formação de uma federação. O modelo passará a ser utilizado no pleito de outubro e tem rendido intensas conversas entre os mais de 30 partidos do Brasil. A regra permite que as siglas que compõem o grupo somem os votos que receberam nas urnas para o cálculo do quociente eleitoral – tendo, como contrapartida, de manter unidade na atuação política por quatro anos. O anúncio do tucanato confirma o que já havia sido adiantado ao Diário por diversas lideranças. Inclusive pelo deputado federal Alex Manente, que possui domicílio eleitoral em São Bernardo. O parlamentar faz parte de comissão formada pelo Cidadania para viabilizar a união.

Bastidores

Foco e fé



O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), escreveu ontem um post saudosista nas redes sociais. Ele fez questão de lembrar do início de sua trajetória política, quando ainda não tinha a projeção que alcançou no cenário regional. O parlamentar publicou foto da disputa eleitoral de 2004, quando foi candidato a vereador pela primeira vez. “Até meu primeiro mandato, em 2017, foram três eleições perdidas, mas em todas as situações tirei lições, experiências e aprendizados que me fortaleceram”, disse.

Contradição

O vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) ironizou nas redes sociais entrevista dada pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos) ao Flow Podcast na segunda-feira. Ganhou repercussão nas redes o fato de o programa no YouTube ter destacado propaganda de site de acompanhantes de luxo durante a conversa com o presidenciável. A empresa divulgou a entrevista nas suas redes e depois negou qualquer proximidade com o ex-juiz. Chuchu aproveitou para fazer piadas até com o MBL. O Movimento Brasil Livre não possui relação direta com a história, mas é próximo do presidenciável. “Alguém teve a curiosidade de pesquisar a empresa que faz propaganda ao lado do Moro? Acho que o MBL não vai curtir muito”, zombou o legislador são-bernardense. Moro conversou por cinco horas diante de uma televisão com a publicidade em laranja berrante da agência de profissionais de sexo. Chuchu insinuou que haveria contradição entre o patrocinador e o entrevistado, já que o ex-juiz – e também o MBL – foca seus discursos em pautas conservadoras no que diz respeito aos costumes.