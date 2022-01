Adele cancela shows nos EUA após parte da equipe contrair covid-19

22/01/2022 | 13:45



Adele cancelou a temporada de shows que faria em Las Vegas, nos Estados Unidos, um dia antes de começar porque boa parte da equipe da cantora foi infectada pelo novo coronavírus. "Sinto muito, mas meu show não está pronto", disse, chorando, em um vídeo publicado em rede social.

"Metade da minha equipe está com covid e é impossível terminar o show. Não posso dar a vocês o que tenho agora", completou a artista britânica, que disse ter feito tudo que podia para que tudo fosse feito a tempo.

Adele tinha uma série de apresentações prevista no Caesars Palace de Las Vegas às sextas-feiras e sábados entre os dias 21 de janeiro e 16 de abril. Os ingressos se esgotaram em poucas horas em dezembro, cujos preços começaram em US$ 1 mil e chegaram a US$ 30 mil sites de revenda.

"Lamento fazer isso no último minuto. Ficamos acordados por mais de 30 horas tentando buscar uma forma e acabou o tempo", disse a cantora na quinta-feira, 20. Ela disse que, além da covid-19, entregas atrasadas comprometeram a realização do show.

A temporada de apresentações foi programada seguindo dois shows na Inglaterra após o recente lançamento do álbum 30, primeiro disco em sete anos. Segundo a artista, o novo trabalho foi escrito para explicar o divórcio dela para o filho.