Meat Loaf, cantor de Bat Out of Hell, morre aos 74 anos de idade

21/01/2022 | 13:10



Morre aos 74 anos de idade o cantor e ator Meat Loaf, conhecido pelo icônico disco Bat Out of Hell, que está entre os dos dez álbuns mais vendidos de todos os tempos. A notícia foi divulgada pela família através da página oficial do artista no Facebook. Segundo o comunicado, o cantor faleceu rodeado pela esposa, filhas e amigos próximos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nossos corações estão partidos ao anunciar que o incomparável Meat Loaf faleceu esta noite, rodeado pela sua esposa Deborah, pelas filhas Pearl e Amanda, e por amigos próximos. Sabemos o quanto ele significou para tantos de vocês e agradecemos verdadeiramente todo o amor e apoio à medida que atravessamos este momento de luto ao perder um artista tão inspirador e um homem lindo. Agradecemos pela compreensão da nossa necessidade de privacidade neste momento. Do coração dele para as suas almas... Nunca parem de balançar!

Meat Loaf, cujo nome verdadeiro é Marvin Lee Aday, teve uma carreira de sucesso e deixa um legado no cenário musical do rock. Em seis décadas vendeu mais de 100 milhões de álbuns e participou de mais de 65 filmes, incluindo Clube da Luta, Quanto mais idiota melhor e o clássico cult The Rocky Horror Picture Show. Além disso, o cantor também ganhou um Grammy em 1994 de Melhor Performance Vocal Solo de Rock com a música I?d Do Anything for Love.