Santo André realiza feira de adoção de animais neste sábado no Parque Central

Da Redação



21/01/2022 | 09:04



A primeira edição de 2022 da feira de adoção “Eu amo, eu adoto” já tem data definida. A iniciativa ocorre neste sábado (22), das 10h às 13h, no Parque Central, com a participação de animais filhotes, adultos e idosos.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

A feira de adoção “Eu amo, eu adoto”, lançada em 2017, já garantiu um novo lar para mais de 1.300 animais. Além dos animais tutelados no local, a iniciativa também dá espaço para a participação de animais cadastrados pelas protetoras. Essa é uma ótima oportunidade para o munícipe encontrar um novo melhor amigo e aumentar a família.

Serviço

Feira de adoção “Eu amo, eu adoto”

Data: 22/01/22 (sábado)

Horário: 10h às 13h

Local: Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio, s/n - Vila Assunção