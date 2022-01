Após estrear programa, Fausto Silva testa positivo para a Covid-19

19/01/2022 | 14:10



pandemia de Covid-19 continua e, nos últimos tempos, o número de casos tem aumentado bastante já que as regras de isolamento social têm se tornado mais brandas.

Fausto Silva que estreou o seu programa no dia 17 de janeiro na Bandeirantes acabou testando positivo para a Covid-19. Em um comunicado para a imprensa, a emissora deixou claro que o apresentador está bem e que o vírus o pegou de uma forma mais leve:

Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Fausto Silva fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e o resultado deu positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena. As gravações do programa Faustão na Band estão suspensas. Como há edições já gravadas da atração, a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da semana que vem.